中國擬在新疆增建「醫學中心」 添強摘器官疑慮

英國「每日電訊報」今天引用國際人權組織「終止中國濫用器官移植」（ETAC）的資料報導，中國政府擬至2030年在新疆增建6座包含器官移植設施的「醫學中心」，數量明顯高於當地人口需求，增添強摘器官疑慮。

根據報導，新疆目前有3座同性質、可執行器官移植的「醫學中心」。若自官方去年12月決定增建這類「醫學中心」起算，約5年內，新疆的器官移植機構數量將翻3倍。新建的6座「醫學中心」中有4座位於首府烏魯木齊。

2019年在英國舉行、由英國大律師尼斯（GeoffreyNice）擔任主席的國際民間「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）認定，中國一年有多達10萬起器官移植案例，數量幾乎是官方對外發布的3倍。

法庭指出，有足夠證據顯示，中國當局涉入強摘被關押人士器官；強摘器官有時甚至是在被害人還活著的情況下發生。維吾爾人、法輪功學員是常見的器官獵取受害人。

「終止中國濫用器官移植」（End Transplant Abusein China, ETAC）總部位於澳洲，總部諮詢委員會主席羅傑斯（Wendy Rogers）告訴「每日電訊報」（DailyTelegraph），儘管中國有器官自願捐贈計畫，在許多案例，所謂的「捐贈者」實際上是遭強摘器官，其中有些人是在器官遭摘除過程中，逐漸死去。

羅傑斯認為，新疆即將建立的新設施可能兼具取得及植入器官的功能。羅傑斯指出，把需要器官的人帶到新疆接受移植，會比把器官運往別的地方作後續處理，要來得「划算」，並大幅縮減器官從移除到植入的時間，有助確保器官品質。

羅傑斯提到，多數維吾爾人是不喝酒的穆斯林，因此和法輪功學員一樣，被視為是相對健康、較「理想」的器官來源。

根據中國官方2020年全國人口普查，新疆全境僅約2600萬人口，卻將擁有多達9座具器官移植功能的「醫學中心」。相較之下，貴州省人口約3900萬，卻只有3座這類機構。新疆的維吾爾族人口僅約1200萬人。

此外，據官方統計，新疆的器官捐贈率明顯低於中國全國平均：在新疆，每100萬人之中，有0.69名捐贈者，而中國全國平均值是每100萬人之中，有4.6名捐贈者。國際研究評估，目前新疆至少有約50萬名維吾爾人遭關押。

來自新疆西北部伊犁哈薩克自治州的哈薩克裔醫師薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）2018年逃離中國，並向國際揭露新疆「再教育營」人權侵害情況。薩吾提拜曾在當局命令下，在拘留營向約2500名哈薩克裔教導中文，期間目睹遭關押者如何被虐待、強暴，而她自己也遭施暴。

薩吾提拜曾揭露，當局在拘留營執行大規模「健康檢查」，項目包括血液檢驗。按檢查結果，關押者被分門別類；其中，遭用粉紅色標誌畫記的關押者往往很快就會「消失」。薩吾提拜猜測，這些人可能被用於器官強摘移植。

曾調查中國器官獵取活動的加拿大人權律師馬塔斯（David Matas）指出，在新疆這種監獄式的環境，所謂的「知情自願同意」是沒有意義的。考量當地有制度、系統性的鎮壓，對任何「自願捐贈」器官的主張，都應當以高度懷疑的態度看待。