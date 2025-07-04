王毅促恪守一中原則 歐盟：反對單方面改變現狀

在大陸與歐盟領導人本月底即將於北京舉行峰會前夕，中共政治局委員兼大陸外長王毅與歐盟高層舉行了高級別戰略對話。王毅說，大陸願同歐方推動新一次中歐領導人會晤取得積極成果。他也喊話雙方應加強交往、推進合作，「共同維護戰後國際秩序」。

據大陸外交部，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯和王毅二日在布魯塞爾舉行高級別戰略對話。王毅說，雙方關係的定位是夥伴而不是對手，合作是主基調和壓艙石，雙方應在這一框架下通過溝通妥處分歧。面對「國際局勢不確定、不穩定性上升」，雙方應加強交往、推進合作，共同維護戰後國際秩序。

他表示，大陸願同歐方推動新一次中歐領導人會晤取得積極成果。王毅強調，「中國不是美國，不應用美國走過的道路鏡像中國」。針對台灣議題，王毅表示，聯合國二七五八號決議「早已從事實和法理上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，希望歐方切實恪守一個中國原則」。

歐盟對外行動署發表聲明指，卡拉斯重申了歐盟致力於與中國大陸進行建設性合作，共同應對全球挑戰的承諾。在台灣問題上，卡拉斯重申歐盟堅持一個中國政策，同時反對任何單方面改變現狀的企圖，包括使用武力或脅迫手段。關於貿易，卡拉斯強調，必須找到切實可行的解決方案，以重新平衡經濟關係，她也呼籲大陸停止限制稀土出口。

同日王毅還分別與歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席馮德萊恩等人會見。王毅指出大陸視歐洲為多極世界中的重要一極，樂見歐盟加強戰略自主。