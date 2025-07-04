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秀肌肉？山東艦航母編隊 停泊香港開放參觀

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
中共海軍航母山東艦昨天抵達香港訪問，岸邊聚集觀看的香港市民。新華社
中共海軍航母山東艦昨天抵達香港訪問，岸邊聚集觀看的香港市民。新華社

中共海軍山東艦」航母編隊七月三日晨抵港，將在香港駐泊五天，期間安排香港市民登艦參觀。香港特首李家超昨天主持歡迎儀式，稱航母編隊訪港，顯示國家安全固若金湯。

訪港的除航母「山東艦」外，還有導彈驅逐艦「延安艦」、「湛江艦」，以及導彈護衛艦「運城艦」。除艦艇外，重點展示的還有「山東艦」上布列的十二架艦載戰機，包括殲十五、殲十五Ｔ兩種機型。

昨天早上八時許，「山東艦」航母編隊在香港政府船隊、駐港解放軍艦艇引領，及駐港解放軍直升機伴飛下，駛入維多利亞港。香港消防船射出水門禮以示歡迎。七百多名中共海軍官兵身穿白色軍裝，列隊排出「國安家好」四字。

進入維港後，「山東艦」和「延安艦」在維多利亞港西錨地錨泊，「湛江艦」及「運城艦」停靠在昂船洲駐港海軍碼頭。

香港政府在昂船洲海軍軍營舉行歡迎儀式，特首李家超稱，今年是香港回歸二十八周年，亦是解放軍進駐香港二十八周年、以及香港國安法公布實施五周年。航母編隊在這個歷史時刻訪問香港，特別振奮人心。他又稱今次艦隊訪港代表國防安全護航高質量發展，國家安全固若金湯，也彰顯中國協助維持世界和地區安全和平的能力和決心。

國務院港澳辦、中央駐港機構、中共解放軍南部戰區、駐港解放軍代表們，在儀式後登上「湛江艦」及「運城艦」參觀。

編隊上校軍官武康說，在艦上看到維港亮麗的風景和碼頭歡迎人群，感到很激動和親切。又稱航母編隊的編成實力全、實力強、顏值高，是縱橫萬里海疆、征戰遠海大洋的海上勁旅。今次訪港的編隊艦艇均是海軍現役主戰艦艇。

山東艦與湛江艦、運城艦定五日與六日開放結香港市民參觀，一萬張門票（山東艦二千張、湛江艦及運城艦共八千張），吸引大批市民搶票，一分鐘左右全部滿額。

中共 山東艦 李家超 海軍 解放軍

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