沒說原因！兩岸青年峰會 不開放台媒採訪

一年一度的「兩岸青年峰會」，昨天上午在北京開幕，不過主辦方今年首度沒有開放給台灣媒體進場採訪報導，事後也未主動提供官員談話的通稿，原因不明。

「二○二五兩岸青年峰會開幕式」昨天在中關村舉辦，根據大陸網友上傳的影片，陸方有中共政治局委員兼北京市委書記尹力、大陸國台辦主任宋濤、北京市台辦主任霍光峰等人出席，台方則有馬英九基金會執行長蕭旭岑等人。

據央視旗下「日月潭天」消息，前總統馬英九發表影片致詞時提到，自己過去兩年已經四次率領台灣教授與青年到大陸訪問，並兩度邀請大陸高校師生團回訪台灣，獲得兩岸各界正面迴響。「我相信青年是兩岸未來的希望，我鼓勵更多台灣青年到大陸去看看，也歡迎更多大陸青年來台灣走走，互相學習，共同開創中華民族的美好未來」。

兩岸青年峰會源於二○一八年首度舉辦的「兩岸青年交流合作北京峰會」，當時主辦方為北京市青年聯合會、海淀區政府、北京大學、北京清華大學等，而活動舉辦四屆後，於二○二二年升格為「兩岸青年峰會」，由大陸國台辦、教育部、青聯和北京市政府共同主辦，依慣例，北京市與國台辦高層都會出席致詞。

值得注意的是，峰會升格迄今舉辦了四屆，今年卻是首度不開放台灣媒體進場採訪，僅有陸媒與部分港媒進場。雖然官方沒有明確說明原因，但或許凸顯在當前兩岸關係特殊的大環境下陸方的新考量。

去年的峰會，除了前總統馬英九預錄影片致詞外，也有國民黨副主席連勝文到場致詞，他當時接受媒體訪問時說，互相刺激對方來表達敵意，這不是兩岸交流的正規方向。當時宋濤則提到，大陸相關部門發布依法懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨」頑固份子，「為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益」。