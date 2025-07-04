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金廈泳渡傳喊卡 雙城論壇連帶受影響

聯合報／ 記者蔡家蓁林麗玉／連線報導
有十六年歷史的金廈泳渡傳遭中央喊停。圖為去年第十二屆金廈泳渡在小金門雙口海灘登場，場面壯觀。圖／聯合報系資料照片
有十六年歷史的金廈泳渡傳遭中央喊停。圖為去年第十二屆金廈泳渡在小金門雙口海灘登場，場面壯觀。圖／聯合報系資料照片

中央傳喊停有十六年歷史的金廈泳渡，金門立委陳玉珍怒批「政治干預體育」，強調「體育就是體育，選手不是政治工具」，金廈泳渡從未出問題，政府應重新評估，以免和平的橋梁被不必要的懷疑拆掉。北市副市長林奕華下周將和上海市府官員討論雙城論壇，如今也蒙上陰影。

陸委會統戰疑慮為由，認為今年由廈門市府舉辦，且會通過金廈海域中線，且申請名單包括大陸官員和媒體、選手，考量近期國際及兩岸情勢複雜，要求停辦七月廿六日登場的金廈泳渡活動。

從活動發起、籌畫到落實，一路親力親為的金門縣體育場前場長許換生語氣堅定說，若要說「統戰」，可說一路走來都是我們在統戰他們，「讓他們來看見我們的制度、我們的官員、我們的社會樣貌，甚至可以直接當面批評總統，這些是他們完全想像不到的。」

陳玉珍昨強烈抨擊政府決策倉促，對已完成準備的選手極不公平，也錯失一項能促進兩岸和平交流的機會。「能夠促進兩岸和平，政府應珍惜，而不是以統戰草率喊停。」

金門民眾也質疑中央標準不一，強調金廈泳渡活動自二○○九年起已辦十三屆，皆由金門與廈門政府輪流主辦，過去歷屆皆平順落幕，從未引發國安疑慮，如今卻突然喊停，令人無法接受。

一名不具名金門縣議員表示，中央是以政治力干預地方體育事務，用有色眼鏡檢視原本單純的兩岸交流，令人感到遺憾，也擔憂未來是否還有更多兩岸交流活動遭限縮。

遲遲未決的台北、上海雙城論壇就擔心受波及。今年上海方希望能邀請市長蔣萬安赴上海交流，上海下周辦兩岸港澳青年技能邀請賽，北市副市長林奕華率團觀摩，若陸委會審查通過，雙方官員可進一步討論。

「愈艱困，正派的藍軍愈要去做對的事。」國民黨議員秦慧珠說，雖正值大罷免浪潮，有人擔心辦雙城論壇正中民進黨下懷，當然難免會有人認扣蔣萬安紅帽，但雙城就是城市交流，從沒為對岸宣傳或助長統戰，如果怕大罷免被扣紅帽喊卡，未免太沒出息。

國民黨議員張斯綱批民進黨完全沒有自信，碰到大陸連「金廈泳渡」都怕，民進黨現在不是逢中必反，而是「逢中必怕」、「逢中必斷」，拿統戰當藉口。他也認為，民進黨對雙城必反無疑，不過兩岸關係不能因民進黨意氣用事、意識形態而中斷，可在大罷免投票後再討論。

大罷免 統戰 蔣萬安 陳玉珍 陸委會 雙城論壇

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