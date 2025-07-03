中國外長王毅訪歐稱 歐洲面臨各種挑戰均非來自中國

（德國之聲中文網）目前正在歐洲訪問的中國外長王毅，昨天（7月2日）在同歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯舉行會見時強調，「中歐歷史文化、價值觀不同，不能因為有差異就視為對手，不能由於出現分歧就尋求對抗」。

中國外交部在周四（3日）發表的新聞稿中稱，王毅在會見卡拉斯時說：「當前歐洲面臨各種挑戰，但過去、現在、未來都不是來自中國。」

王毅強調，中歐作為全面戰略伙伴，最重要的是相互尊重和照顧彼此核心利益。他呼籲歐方「真正樹立客觀理性對華認知，奉行更加積極務實對華政策」。

卡拉斯在同王毅會見前表示，「中國不是我們的對手，但在安全問題上，我們之間的關系日趨緊張」。她批評中國還實施網絡攻擊，干預歐洲國家的民主政治，並推行不公平的貿易。「這些做法損害了歐洲的安全和就業」。

在提到烏克蘭問題時，卡拉斯說，中國企業是莫斯科的「生命線」，支撐著俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。為發生在歐洲的戰爭創造條件，同時又尋求與歐洲發展更密切的關系，是相互矛盾的。

中國外長王毅於周二抵達布魯塞爾，開啟此次歐洲之行。他先後與比利時首相巴爾特·德韋弗（Bart De Wever）、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯以及歐洲理事會主席安東尼奧·科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩會面。

中國和歐盟是重要的貿易伙伴。歐中峰會計劃於7月底舉行，以紀念雙方建交50周年。然而，雙方關系目前仍然緊張。在汽車、電子、鋼鐵和太陽能電池等領域存在沖突。

近年來，布魯塞爾方面采取了更強硬的立場，並制定了一套全面立法，以更好地保護歐盟企業免受所謂的不公平競爭。歐盟還批評中國與俄羅斯關系密切，尤其是在俄羅斯侵略烏克蘭的問題上。

德國外長瓦德普爾（Johann Wadephul）周四在柏林會見了到訪的中國外長王毅。這也是今年5月柏林新政府上台後，王毅首次訪問德國。

瓦德普爾上任後與王毅進行了電話交談。包括德國西藏倡議、世界維吾爾代表大會和香港自由倡議在內的一些人權組織在王毅到來前呼籲在柏林舉行抗議活動。

（法新社等）

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