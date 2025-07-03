香港以國家安全為由擬收緊《監獄規則》

（德國之聲中文網）近年來，香港監獄人口激增。香港當局在2019年的民主抗議活動中逮捕了超過一萬人。北京隨後於2020年在香港實施國安法，香港方面也於2024年完成了《基本法》第23條立法。

香港保安局在提交給立法會的一份文件中寫道：「國家安全風險仍然存在。有必要盡快修改（監獄規則），以便及時防範和化解相關風險。」

文件表示，現行的探視制度被濫用，有人以人道主義救援為借口進行探視，對囚犯施加影響，讓其抵抗當局。該提案還將允許監獄當局申請裁判官手令，禁止囚犯會見特定律師，以「防止濫用法律會見制度帶來的任何風險」。

香港官員表示，此類限制與美國、英國和澳大利亞的類似規定一致。

提交給立法會的這份內容廣泛的文件還提議廢除「私服」（穿著私人衣物），改為統一囚服；取消「私餐」（自備飯菜）制度；同時修改收發信件的規定。去年，被監禁的香港民運人士鄒家成及其律師因未使用適當渠道遞交投訴信而被判違反監獄規定。

截至今年3月，香港懲教機構中關押的囚犯近1萬人，其中3900人未被正式定罪——這是歷史最高數字。

官員表示，這些規則的修訂將很快最終確定，並將提交立法會審議。

多年來，香港當局一直對那些向在押示威者提供物質和精神支持的小團體施加壓力。著名囚權支援組織的石牆花（Wall-fare）在被時任香港保安局局長鄧炳強指責在監獄「危害國家安全」之後於2021年關閉。

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