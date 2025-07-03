中共中聯部長劉建超：不可想像中美之間兵戎相見

大陸清華大學舉辦的世界和平論壇3日上午在北京開幕，中共中聯部長劉建超針對中美關係的未來，表示「樂觀」，還強調「不可想像中美之間兵戎相見，呼籲崇尚武力的政治家「放棄這種好戰尚武的一些言論，停止挑撥衝突和矛盾」。

第十三屆世界和平論壇3日在北京登場，據北京青年報報導，劉建超發表午餐演講後，回應媒體的問答。

針對如何看待未來的中美關係走向？劉建超表示「我是樂觀的」，他指出因為大陸人民、美國人民都希望有一個友好的、美好的中美關係，世界各國人民也都希望看到一個良好的中美關係。對於「中美必戰」的論調，劉建超明確回應他「不這樣認為」。

劉建超提到，「歷史給了我們太多教訓，不可想像中美之間兵戎相見，奉勸那些崇尚武力、崇尚肌肉的政治家，放棄這種好戰尚武的一些言論，停止挑撥衝突和矛盾」。他再度批評已卸任的拜登政府稱，美國上一屆政府領導人在即將結束任期的時候說，「我任期最大的成果，是把中國落得更遠了」，劉建超指，「踩著別人、壓制別人才取得這種所謂的『成就』，我覺得不值一提」。

劉建超還說，任何國與國的關係必須是合作共贏，不能搞你輸我贏，不要把對方輸作為自己的目的。我們可以競爭，但「把別人甩得更遠」不應該是目的，而是應該讓自己走得更快、變得更強。

至於「中國威脅論」，劉建超指出，散佈這種言論不是對中國大陸的認知不夠，就是有意而為之，是在煽動對抗，擴大分歧。「中國絕不會輸出動盪紛爭，自毀發展的大好機遇」。他並指，不能夠把挑釁視為維護國家主權，把維護自己的主權視為脅迫，沒有這樣的道理。「在這些問題上，中國相信對話，中國相信協商，中國相信外交的手段」。

另據新華社，大陸國家副主席韓正出席論壇開幕式，韓正致詞時表示，當前，世界百年變局加速演進，國際和地區熱點問題此起彼伏，世界和平與發展事業遭遇嚴峻挑戰。他指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。大陸願同各國共同促進世界和平與繁榮，攜手建設更加美好的世界。

韓正提出四點建議。一是堅持以史為鑒，共同維護戰後國際秩序。二是堅持團結協作，共同完善全球治理。三是堅持開放合作，共同促進世界繁榮發展。四是堅持同舟共濟，共同邁向現代化。

報導指，包含日本前首相鳩山由紀夫，比利時前首相、歐洲理事會前主席范龍佩等外國前政要、駐北京使節、中外學者等約400人與會。