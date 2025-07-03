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金廈泳渡恐停辦 金縣府：待收公文後配合辦理

中央社／ 金門3日電

陸委會發言人梁文傑今天表示，金廈泳渡是統戰活動，並非單純體育賽事，政府會謹慎處理，目前仍在審查；金門縣副縣長李文良說，尊重中央看法，待收到正式公文後配合辦理。

第13屆金廈泳渡接力公開賽原定於26日舉行，但傳出因涉統戰疑雲今年可能停辦；陸委會今天例行記者會中，梁文傑表示，包括中國海警不斷侵擾金門水域，對兩邊舉辦交流活動有不利影響，以及今年活動是在廈門舉辦，參與者要從廈門游到金門進入禁限制水域等因素，這次政府會比較審慎處理。

對此，李文良接受中央社記者採訪表示，金廈泳渡已舉辦10多年，是金門與廈門重要交流機會，也能夠促進金門觀光，因此希望在不違反相關規範前提下能繼續舉辦，「但如中央認為有統戰疑慮，我們也表示尊重」，而金廈泳渡活動是否停辦，仍待收到中央正式公文後配合辦理。

此外，李文良今天上午出席活動，媒體詢問金廈泳渡是否可能延期舉辦，李文良表示，活動需視潮汐狀況等氣候條件，7月26日是很早訂下日期，且包含選手選訓等相關流程，延期有實際上困難。

金廈泳渡自2009年開始舉辦，今年已是第13屆，2017年金磚5國峰會在中國廈門舉辦，泳渡活動停辦1年，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響自2020年起停辦3年，後於2023年復辦。

金廈泳渡活動1年由金門出發游至廈門，1年從廈門出發游至金門，按原規劃今年泳渡活動將在7月26日登場，泳者將自廈門椰風寨下水，游向金門烈嶼雙口海灘。

廈門 金門

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