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民團要求陸配補繳證明道歉 陸委會：不確定有什麼道歉的必要

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
台灣國際家庭互助協會、人民民主黨3日下午在陸委會例行記者會召開前舉行記者會。記者陳湘瑾／攝影
台灣國際家庭互助協會、人民民主黨3日下午在陸委會例行記者會召開前舉行記者會。記者陳湘瑾／攝影

台灣國際家庭互助協會、人民民主黨3日下午在陸委會例行記者會前舉行記者會指出，在台陸配及其子女被要求補繳除籍證明，使這群在抗中保台氛圍下早已飽受汙名之苦的移民家庭，驟然蒙受無妄之災，要求陸委會公開承認錯誤、正式道歉。陸委會副主委梁文傑今回應，不知道抗議團體要求道歉什麼，因為實際上很多陸配朋友都已經去辦理了。

台灣國際家庭互助協會、人民民主黨的新聞稿指出，全台一萬兩千多名已取得台灣身分的陸配、與二代子女，突然遭移民署要求在三個月之內提出「喪失原籍證明」，否則將註銷台灣身分，使這群在抗中保台氛圍下早已飽受汙名之苦的移民家庭，驟然蒙受無妄之災。

台灣國際家庭互助會與人民民主黨認為，陸委會應對荒謬、擾民的政策作為，以及造成各種獵巫、歧視效應，公開承認錯誤，正式道歉，並立即停止後續要求補件或具結，直接維持尚未補件者戶籍。

台灣國際家庭互助協會花蓮辦公室主任張宏婷在記者會上表示，不論陸委會把這個成績單說得多漂亮，都無法掩蓋這個就是對這1.2萬陸配與家庭的活生生的政治霸凌。

台灣國際家庭互助協會高雄辦公室主任龍煒璿則表示，整個除籍案從開頭就是錯的，將修法前拿到身分證的每一個陸配，都當成雙重戶籍的嫌疑犯，完全是陸委會、賴政府對陸配的政治霸凌，目的是賴清德之前提出的國安17條策略服務，先對岸定為境外敵對勢力，要避免國家認同的混淆。

對此，陸委會記者會梁文傑也在當天下午的例行記者會上則回應，「不知道抗議團體要我們道歉什麼」，因為實際上很多陸配朋友都已經去辦理了，而且看到現在的狀況是，只要願意回去辦，基本上沒有什麼辦不下來。

梁文傑也表示，對於70歲以上老人，或是有重大疾病等等，也可以用具結來做替代。他強調，這是法律規定的必要條件，就像自從民法改了之後，結婚就要去戶政事務所登記，如果是結婚請客但沒有登記，到最後這個婚姻還是無效，「這是為了保證各位陸配朋友在台灣的身分安定，不確定有什麼道歉的必要」。

他也提到，原本抗議很大聲的新黨副秘書長游智彬，也很快回去拿，「他知道這就是台灣法律的規定要求。證明大多數陸配朋友還是願意配合。」

抗中保台 陸委會 陸配

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