駁外媒「原陸籍補件報導」 陸委會澄清：不會逕行註銷強制出境

針對近日外媒就「原陸籍人士未於期限繳附喪失原籍證明，恐將失去在台定居資格，甚遭政府強制出境」等報導，陸委會3日表示，相關報導明顯未採納我政府已對外之公開說明，報導內容與事實嚴重不符，有誤導、扭曲我政府施政與措施之嫌，陸委會特予嚴正澄清。

陸委會3日傍晚指，兩岸人民身分單一制度是台海兩岸往來交流的重要基礎，多年來雙方有關部門均予以遵守。近年來中共刻意破壞現狀推動混淆兩岸人民身分的融台作為，迫使台灣政府為維護國家安全，必須採取積極行動嚴格落實兩岸單一身分制度。其次，目前已在台灣取得身分之原陸籍人士計14萬餘人，高達13萬人均配合法律提出喪失原籍證明。

陸委會強調，政府必須嚴守執法之公平與公正，沒有理由讓少數人可以優於我國其他國民，擁有兩岸雙重身分同時坐享兩岸權利與福利，對多數國民製造不合法、不合理也不平等的差別待遇。政府執法時已充分考量當事人之情況，除經由各機關記者會多次公開說明施政緣由、推行目的、步驟及人道措施外，並多次刊發新聞稿以利各界知悉；對於個案也分別提供具結替代或延期繳納之人道措施，申請案都採取從寬認定之方式給予最大便利，並不存在報導所稱欠缺公開透明之情形。

陸委會表示，相關報導宣稱台灣政府此次要求當事人繳附喪失原籍證明，係基於回應之前一系列「共諜」案，陸委會曾多次說明，本次專案補繳作業源於為協助新冠疫情期間無法返回中國大陸辦證之個案，隨著逐步清查發現仍有相當數量人士未依法繳交文件，方才基於人道及便民之立場，啟動專案補繳工作。

陸委會補充道，今年6月26日新聞稿即開篇說明，本項工作起始於去年10月1日，媒體援引民間組織之分析揣測，而未採納台灣政府公開說明進行平衡報導，有嚴重偏頗之嫌。

此外，陸委會說明，該篇報導偏重引用個案當事人對於執行面之憂慮見解，卻未曾查證主管機關對於所有申請個案之實際協助與處理結果，忽略台灣政府在推動專案補繳措施執行過程中所付出之人道關懷與實際成效。政府同媒體一樣關心每一個有需要協助的個案，也會充分聆聽當事人之需求。媒體藉個案刻意放大民眾憂慮，忽視個案處置過程與結果，相關報導內容不符合在台灣發生之實際狀況。

陸委會澄清，截至2日止已繳附證明文件、業經政府同意具結、延期者、長期出境已列冊管理者總計達1萬478人，高達專案處理人數86.3%；其他案件均在續行審理中。未來工作重點在於尋找處於境內失聯狀態1668人，考量可能屬於社會弱勢或資訊落差族群，政府將結合中央與地方以及各種公私協力管道，務必將政府政策、規定確實通知到當事人後，再進一步協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

陸委會重申，註銷台灣身分是大事，政府絕不會逕行註銷台灣人民身分或逕予強制出境。本次專案工作是希望協助原陸籍人士依法完成相關程序，獲得法律上「完整」、「合法」台灣身分。當事人本來可以台灣人民身分在台直接開店創業，會因為同時擁有兩岸身分而改以「陸資」進行嚴格審查；此外，政府也曾接獲陸配陳情，因同時擁有雙重身分，於返鄉探親時，被中共地方公安認定仍具中國大陸戶籍而強硬收繳註銷台胞證之案例。

陸委會強調，政府藉由本次專案補繳作業，一勞永逸協助當事人解決個人身分之法律爭議。政府努力想做的，就是要讓真正想留在這塊土地打拚的人，擁有合法且完整的台灣身分，才能真正在台灣安居樂業。