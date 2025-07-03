金廈泳渡恐中止 推手許換生曝「一路都是我們主導」：怎說成統戰？

一年一度的金廈泳渡活動舉辦在即，傳出中央因統戰疑慮要求金門縣府停辦，引發各界譁然。對此，從活動發起、籌劃到落實一路親力親為的金門縣體育場前場長許換生語氣堅定表示，若要說「統戰」，可以說一路走來都是我們在統戰他們，不是他們在統戰我們。

許換生指出，金廈泳渡從無到有，是在金廈彼此有默契下，當時他受縣長李炷烽、教育局長李在杭的指派下，衝第一線赴大陸溝通協商才促成，背後蘊含的是金門向對岸展現自由、民主、制度自信的軟實力。「我們讓他們來，看見我們的制度、我們的官員、我們的社會樣貌，甚至可以直接當面批評總統，這些是他們完全想像不到的。」

他回憶，當年在縣府指派下前往廈門，與陸方展開多次協商，連比賽規則都是他制定，大陸也都願意配合遵守。「我們每個月坐船出海測水流、測潮差、勘察賽道，光是前期籌備就花了好幾年；許換生強調，這不是活動，是我們向對岸展示制度優勢的一面旗幟。

許換生指出，金廈泳渡從第一屆開始，就堅持雙方對等原則，包括人數分配、主辦順位等，並落實水域安全、救生規格與國防界限。「從水上安全到國安考量，我們全程都有顧慮，也從不越線，從不放鬆。」

他也提到活動名稱巧妙處理兩岸主權敏感，包括台灣名稱為「金廈泳渡～全球華人接力公開賽」，大陸名稱是「廈金橫渡公開賽」，彼此互認尊重。賽事更導入國際泳聯規格，每位選手配置救生艇與戒護大船，動員CIQS（海關、移民、檢疫、安全）全系統參與。

對於活動可能被喊停，他直言震驚且感到可惜。許換生說，「這是兩岸目前唯一能維持的純體育交流，辦了十幾年，一路都是我們在主導，怎麼反倒說成統戰了？」

許換生強調，金廈泳渡不是退讓，而是「進行式的民主外交」，更是民間互信與制度自信的展現。「這場活動讓他們來看見我們是怎麼生活的、怎麼說話的，這就是最有效的統戰。」