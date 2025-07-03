以拖延戰術逃避回大陸除籍？陸委會：以後會非常嚴格執行

陸委會自4月起陸續要求在台陸配及其子女補繳除籍證明，陸委會副主委梁文傑今天在例行記者會上公布最新收件資料，並表示以這樣的速度來講算是執行的滿成功的。他並提到，過去在發給陸配身分的時候，都會要求先給台灣身分，並要求在三個月內到大陸除籍、拿到除籍文件，否則就要把台灣身分取消收回，這個部分以後會非常嚴格執行。

梁文傑3日主持例行記者會提到，上周公布截至6月25日已繳附證明文件者為5,534人，到昨天統計數字更新為6,087人，也就是一周內增加553件。而到目前為止還沒有補繳的則有1,668位。

上述提到新增的繳付喪失原籍證明件數，有包括未入境、住在國外請家人親友來繳，有些是原本沒有聯絡到的人，他們已經去申請後拿來繳，「以這樣的速度來講，我們算是執行的滿成功的，很多陸配朋友也非常配合。」

梁文傑呼籲，沒有完成繳付證明的，到目前為止還有1,668人，而取消身份是很重大的事情，會透過各種方式去找到當事人，並不會說直接取消身分。但是補繳手續還是要做，現在是主動清查，請你配合補繳，如果以後被人檢舉，那個狀況就不一樣，現在是主動請你補繳，要盡量通知，以後如果被檢舉，確實有雙重身份，就必須按照規定辦理。

他舉例，如果某位陸配開一家麵店，跟隔壁有競爭關係，人家檢舉你，我們可能就要處理，這些狀況都是我們不願意看到的，當時才會請大家去做補繳的動作，為了讓你們在台灣的身分安定，這個部分還是希望能趕快做補繳的動作。

梁文傑並強調，過去在發給陸配身分的時候，都會要求先給台灣身分，並要求在三個月內到大陸除籍、拿到除籍文件，否則三個月到，就要把台灣身分取消收回，這個部分以後會非常嚴格執行，實務上有些人先拿到身分，但是用各種理由拖延逃避，不願意回去做除籍的動作，這樣的狀況以後會很嚴格執行，為了不要再有新的個案發生。他後續也提到，今年以來，凡是三個月沒有拿到，就是嚴格執行，印象中有好幾位因為拖延超過三個月就被取消身份。

另外針對台灣國際家庭互助協會、人民民主黨今天下午在陸委會例行記者會前要求陸委會道歉，並且不得要求補繳一事。梁文傑回應，「不知道抗議團體要我們道歉什麼」，因為實際上很多陸配朋友都已經去辦理了，而且看到現在的狀況是，只要願意回去辦，基本上沒有什麼辦不下來。他強調，這是法律規定的必要條件，是為了保證各位陸配朋友在台灣的身分安定。