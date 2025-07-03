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補交除籍證明惹反彈 陸委會：保障陸配在台身分安定

中央社／ 台北3日電
陸委會26日宣布陸配可至移民署官網專區查詢是否有繳交過喪失原籍證明。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影
陸委會26日宣布陸配可至移民署官網專區查詢是否有繳交過喪失原籍證明。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影

政府要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，台灣國際家庭互助協會、人民民主黨今天表示這是荒謬擾民的政策作為，陸委會應道歉。陸委會今天指出，相關政策是保障陸配在台灣的身分安定，許多陸配也已辦理。

台灣國際家庭互助協會、人民民主黨今天在陸委會門口聲援陸配，認為陸委會應對荒謬、擾民的政策作為，以及造成各種獵巫、歧視效應，公開承認錯誤並正式道歉，並且要立即停止後續要求補件或具結，直接維持尚未補件者戶籍。

台灣國際家庭互助協會主任龍煒璿表示，整個除籍案從開頭就是錯的，將修法前拿到身分證的每一個陸配，都當成雙重戶籍的嫌疑犯，完全是陸委會、賴政府對陸配的政治霸凌，目的是總統賴清德之前提出的國安17條策略服務，先將對岸定為境外敵對勢力，要避免國家認同的混淆。

陸委會今天舉行例行記者會，發言人梁文傑回應，許多陸配朋友已經去辦理「喪失原籍證明」，現在觀察到的是只要去辦理沒有辦不下來，對於70歲以上老人與重大疾病者，也可以用具結來代替，而這也是法律規定的要求，沒有道歉的必要。

他並指出，這一項專案執行的算是成功的，很多陸配朋友也非常配合。取消身分是很重大的事情，政府會透過各種方式去找到當事人，並不會直接把身分取消，但是補繳手續還是要做。如果之後被人檢舉確實是有雙重身分，狀況就會不一樣，強調政策是為了讓陸配在台灣的身分能夠安定。

梁文傑並表示，陸籍配偶取得台灣身分的政策已行之多年，未來仍會採取先取得台灣身分，但會嚴格執行3個月內要取得除籍證明的要求，不讓新個案發生。

陸委會 陸配

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