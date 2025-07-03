金廈泳渡恐喊卡？陸委會回應：還在審查、牽涉到很多單位

一年一度兩岸體育盛會「金廈泳渡」即將於本月26日登場，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。陸委會今回應還在審查，並指現在的考慮是去年金門三無漁船翻覆事件大陸海警還是不斷侵擾金門水域，這個當然會對兩邊要辦交流活動產生不利的影響。

陸委會副主委梁文傑今天在主持例行記者會時表示，「金廈泳渡」活動本來就是屬於廈門市政府、甚至福建省對金門統戰的一個活動，去年它還把「金廈泳渡」包裝成海峽論壇的分支活動，「這個活動的本質，我不會稱它是單純的運動，凡是有去過廈門參加這個活動的選手，大家都知道去那邊要接受統戰洗禮」。

他強調，看案子都是個案個案在看，每個個案有不同性質，就個案做審查，現在的考慮是，去年金門三無漁船翻覆事件、7月30日雙方簽署協議紀要之後，中國海警還是不斷侵擾金門水域，平均每個月進來四次，兩次差不多兩個小時，一直到現在已經有77次，這個當然會對兩邊要辦交流活動產生不利的影響。

梁文傑表示，以目前來講，對方還申請了很多政府官員、很多電視台記者，要做網路直播，甚至還有無人機要空拍等等，所以會對它的性質做一個比較審慎的審查。這次在廈門舉辦，從廈門游過來，等於是進入到我方的禁限制水域，而且不只選手個人，還有很多拍攝船，所以對這件事情會比較謹慎處理。

他也補充，這個活動分為兩部分，一個是從廈門游過來，還有一部分是金門海上長泳，是在我們自己的水域之內，這部分沒有問題。

而針對海基會副董事長兼秘書長羅文嘉去年出席「金廈泳渡」開幕典禮時表示，他代表海基會與陸委會來參加，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動，這就是有來有往的雙向交流、對等交流金廈泳渡一事。

梁文傑對此回覆，去年是金門縣政府主辦，主導權在金門縣政府，是從金門這端游到對岸，今年不一樣，今年是廈門主辦，從廈門遊到台灣，進入我們的水域，而去年三無漁船翻覆事件以後，海警船就一直進來騷擾，現在海巡疲於奔命，因此這麼大的活動，對面這麼多人游過來，海巡也要做戒護和引領，這不是想辦就可以辦，如果批准，還有很多安全工作。

至於是不是金門縣政府舉辦就可以辦，梁文傑表示，不會這麼說，但畢竟主辦權是在我方，而且不是進入我們的禁限制水域，所以狀況不太一樣，如果今年是金門縣政府主辦、來申請，還是會有一些因素要考慮，每個案子都要花不少心血，不是隨隨便便就蓋章。

他並進一步說明，這件事情牽涉到好幾個單位，大陸的船要通過禁限制水域進來，這是海巡署，船要進到港口，是航港局，陸委會是負責人進來，這個部分不是陸委會答應人進來，那船進不來，也沒有用，這個事情牽涉到很多單位，不是說陸委會說答應就答應。

梁文傑最後表示，一個廈門市政府辦的活動，要求我們各個部會去配合

，做出大量的動員人力，去配合其辦的活動，我們當然要慎重考慮，這又不是金門縣政府辦的，是廈門市政府辦的活動，要各個部會做出大量配合，這就必須要考慮。