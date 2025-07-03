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館長擬再赴陸直播 陸委會：對岸可能挺頭痛

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
網紅「館長」陳之漢近期直播中講到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，並在接受網路媒體視訊對話時表示，他會繼續到大陸做直播。圖／聯合報系資料照片
網紅「館長」陳之漢近期直播中講到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，並在接受網路媒體視訊對話時表示，他會繼續到大陸做直播。圖／聯合報系資料照片

網紅「館長」陳之漢近期直播中講到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，並在接受網路媒體視訊對話時表示，他會繼續到大陸做直播。陸委會副主委梁文傑表示，陸委會的立場從來沒有說不讓你去大陸賺錢，但都會提醒大家，在那邊做生意，有一天他會要你承擔義務。

陸委會副主委梁文傑表示，館長原來是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春，已經很直接了。到目前為止館長在對岸眼裡應該是表現很好，所以央視也給了他三分鐘的時間，央視是不會一般人時間。

另傳出館長有提到要申請在大陸影音平台做直播主，梁文傑表示，對岸可能挺頭痛，因為根據大陸網信辦和相關單位規定，對直播主有一定要求，比如不能有大面積紋身等等。所以到底對岸要不要審核批准，他們一定很頭痛，一方面要施予好處，一方面對他們自己的審查標準來說是重大挑戰，而且不是審查一次，是每天都要監看，對岸現在一定是在想說要怎麼處理。

梁文傑並提到，台商這麼多，到大陸賺錢的人這麼多，陸委會的立場從來沒有說不讓你去大陸賺錢，沒有跟台商說以後不要在大陸投資，我們從事很多台商輔導工作、聯誼工作、台生關懷工作等，我們都會提醒大家，在那邊做生意，有一天他會要你承擔義務。

梁文傑 直播主 館長

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