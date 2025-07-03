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澳門兩岸研討會紅綠學者與會 期盼有理性溝通管道

中央社／ 台北3日電

兩岸官方交流停擺之下，6月一場兩岸關係研討會在澳門舉行，紅綠學者與會交流。一名與會學者指出，兩岸學者期待有一個理性溝通管道促交流，有助雙方不會出現誤判；陸委會今天也表示，這樣的對話與學界的討論是健康的。

媒體報導，由澳門科技大學兩岸關係研究中心主辦的「澳台關係暨兩岸關係發展前瞻」研討會，6月25日在澳門科大舉行，主題為「中美新型博弈下台海風險挑戰與因應」，下午場則安排分組討論，兩岸紅綠學者能夠接觸交流。

大陸涉台學者包括嚴安林、李鵬、信強、盛九元等人，台灣偏綠學者則有洪耀南、吳瑟致等人。

一名與會者向中央社表示，兩岸學者期待可以有一個理性溝通的管道，能夠多促進交流，有助於雙方在情勢判斷上不會出現誤判。他觀察到，中方學者十分關注台灣內部發展、政治議題，以及民眾對於中國的觀點與觀感。然而由於是學術研討會性質，時事議題的討論仍有限。

這名與會者指出，過去對岸對於大陸涉台學者到台灣交流是採取比較鬆綁的態度，然而這幾年比較沒有那麼熱絡，顯然中方有所限制。許多中國學者都很期待能夠透過研討會交流了解台灣內部的發展，如果北京能夠開放涉台學者多來台交流，將對了解台灣內部情勢有所幫助。

在今天的陸委會例行記者會上，發言人梁文傑表示，這樣的對話或是學界之間的討論是蠻健康的，能夠互相了解對方的想法，因此「沒有特別的意見與評論」。

2月底，澳門大學區域與戰略研究中心也舉辦過兩岸座談會，主題為「川普回鍋後的兩岸關係前景：僵局和破局」，出席閉門座談的學者包含大陸學者、澳門學者以及台灣學者，數位台灣綠營學者也有出席。

溝通 澳台關係 澳門

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