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陸成立「兩岸同胞鑄牢中華民族共同體意識研究院」

中央社／ 台北3日電

位於中國福建省漳州市的閩南師範大學，日前成立「兩岸同胞鑄牢中華民族共同體意識研究院」，號稱是中國首個以此為主題的涉台研究平台。

綜合中新社報導與閩南師範大學官網發布的訊息，為期兩天的第二屆「國家統一與兩岸同胞中華民族共同體意識建構」漳州論壇1日在漳州舉行。

來自兩岸近百名專家學者，圍繞「兩岸同胞抗日歷史的共同書寫」、「兩岸同胞共同參與兩岸融合發展示範區建設研究」、「深化兩岸青年交流交往的路徑與策略」等相關議題開展學術研討、對話交流。

當天還舉行「兩岸同胞鑄牢中華民族共同體意識研究院」成立揭牌儀式。該研究院設在閩南師範大學，是中國首個聚焦此主題的涉台研究平台。文章稱，該研究院的設立既是深入貫徹中共總書記習近平關於「鑄牢中華民族共同體意識」重要論述的具體實踐，也是凝聚兩岸民眾共識的重要舉措。

曾任國民黨大陸事務部主任、現為天津南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢在會上說，兩岸民眾要堅定中華文化自信，「做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者」，促進兩岸文化交流。

廈門大學台灣研究院院長李鵬的主旨發言關注「人工智能時代兩岸同胞中華民族共同體意識的構建」。他說，中國大陸在人工智慧創新性、應用場景多元化方面領先，「台胞可共享大陸人工智能成果，提升大數據整合能力，更好地滿足生活需求」。

全國人大常委會委員、民進中央副主席高友東說，要以抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年為歷史契機，喚醒兩岸民眾「共同的歷史記憶與文化認同」，並提到要「為服務國家統一大業」凝聚力量。

此次論壇由閩南師範大學和中國民主促進會（民進）中央聯絡委員會主辦。

中華民族 意識 抗日戰爭

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