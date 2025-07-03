李克強70歲冥誕 人民日報刊文紀念稱「為黨和人民事業奮鬥終身」

前年10月27日，在上海因突發心臟病過世的大陸前總理李克強，今天（7月3日）是他的70歲冥誕。中共官媒《人民日報》在6版刊登由中共中央黨史和文獻研究院撰寫的「為黨和人民事業奮鬥終身」紀念文章，讚揚李克強「著力推動高質量發展」、「始終保持共產黨人的政治本色和高尚道德情操」。

該篇文章列出「編者按」稱，「按照黨中央關於已故黨和國家領導同志誕辰紀念活動有關規定」，刊發由中共中央黨史和文獻研究院撰寫的紀念文章。

該文除了描述李克強的生平簡歷，共包含五大部分，稱他「有力推動共青團工作服務黨和國家工作大局」、「大力推進中原崛起和東北老工業基地振興」、「積極探索推動科學發展」、「貫徹落實新發展理念，著力推動高品質發展」，最後讚揚其「始終保持共產黨人的政治本色和高尚道德情操」。

該文稱李克強「作風深入紮實，積極倡導講實話、辦實事的工作作風，帶頭反對形式主義、官僚主義。他提出，做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實幹為要。」

文章也提到，2023年3月，李克強不再擔任國務院總理職務。「從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支援以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支援黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。」

文章還形容李克強「光明磊落，勤勤懇懇，任勞任怨」，並指李克強常說，「作為人民公僕，幹事是履職之要，乾淨是為政之德；政府公職人員清廉用權是本分也是天職；要廉潔修身，勤勉盡責，乾乾淨淨為人民做事，絕不辜負人民公僕的稱號。」