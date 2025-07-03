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影／金廈泳渡遭指統戰喊卡 陳玉珍：對選手極不公平

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
針對中央以統戰疑慮為由，要求停辦原訂7月26日舉行的金廈泳渡活動，金門立委陳玉珍今日強烈抨擊，政府臨時喊停、決策倉促，對已完成準備的選手極不公平，也錯失一項能促進兩岸和平交流的機會。記者蔡家蓁／翻攝
針對中央以統戰疑慮為由，要求停辦原訂7月26日舉行的金廈泳渡活動，金門立委陳玉珍今日強烈抨擊，政府臨時喊停、決策倉促，對已完成準備的選手極不公平，也錯失一項能促進兩岸和平交流的機會。記者蔡家蓁／翻攝

針對中央以統戰疑慮為由，要求停辦原訂7月26日舉行的金廈泳渡活動，金門立委陳玉珍今日強烈抨擊，政府臨時喊停、決策倉促，對已完成準備的選手極不公平，也錯失一項能促進兩岸和平交流的機會。

陳玉珍表示，金廈泳渡已舉辦十餘年，是兩岸極具象徵意義的民間體育交流活動，在當前兩岸氣氛日益冷凍的情勢下，這樣的民間互動反而更顯可貴。「這是能夠促進兩岸和平的活動，政府應該珍惜，而不是用統戰為由草率喊停。」

她指出，今年活動早在年初就完成報名與申請流程，卻在距離舉辦僅剩三週時才被告知取消，讓許多參賽選手措手不及，不僅早已訂妥交通與住宿，訓練與準備更是花費心力，如今突然喊停，實在不公平。

「體育就是體育，選手不是政治工具。」陳玉珍呼籲中央審慎思考，不應讓政治干擾體育專業與兩岸基層交流，並強調金門民眾普遍支持泳渡活動的延續，也憂心此例一開，未來更多民間交流恐將被政治力限縮。

她強調，金廈泳渡多年來均在安全有序下進行，從未出現問題，政府應重新評估活動的價值與意義，不要讓和平的橋梁被不必要的懷疑拆掉。

金門 陳玉珍 體育

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