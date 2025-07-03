快訊

台中豐原1家5口陳屍家中 鄰居：當鋪牽走2機車在地上留電話

標1年拿2年！黃國昌控政府圖利特定媒體 6年狂撈1.3億公帑

牛埔幫齊惠生之後「牛財」也離世 勢力版圖是否改寫？

聽新聞
0:00 / 0:00

馮德萊恩與王毅會面 稱陸在實現烏克蘭公正和平「有關鍵責任」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（右）於當地時間2日在布魯塞爾會見大陸外長王毅。（圖／取自大陸外交部網站）
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（右）於當地時間2日在布魯塞爾會見大陸外長王毅。（圖／取自大陸外交部網站）

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於當地時間2日在布魯塞爾會見大陸外交部王毅。王毅於會中強調，願同歐方一道加大相互開放，協商妥處分歧；馮德萊恩則表示，歐方致力於發展穩定、建設性的歐中關係，期待同中方領導人就共同關心的問題深入溝通。她在會面後也在社媒X平台表示，中國大陸在實現烏克蘭公正且持久和平方面具「關鍵責任」。

據大陸外交部官網3日消息，王毅說，今年是中歐建交50周年，中歐關係何去何從，各方關注。國際形勢越是複雜嚴峻，中歐作為兩大文明、兩大力量，越需要加強溝通、增進互信、承擔責任，堅定做世界的穩定性、確定性力量。

他提到，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵節點舉行的一次重要會晤。中方期待同歐方總結中歐關係過去50年發展的有益經驗和重要啟示，規劃未來50年對話合作的前景，對外發出清晰、正面和積極的信號。

王毅強調，中國始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。願同歐方一道，堅持夥伴定位，深化經貿合作，加大相互開放，協商妥處分歧，實現互利共贏。

馮德萊恩表示，歐中即將舉行新一次領導人會晤，這是雙方共同慶祝建交50周年的最好時機。歐方致力於發展穩定、建設性的歐中關係以及互利互惠的經貿合作，期待同中方領導人就共同關心的問題深入溝通，彰顯歐中進一步深化合作、共同應對氣候變化等全球性挑戰的承諾和責任，對世界釋放強有力的積極信號。歐方繼續奉行一個中國政策。

馮德萊恩在與王毅會面後，也於個人社群平台X上發文表示，與王毅討論了歐中峰會的籌備工作。她稱，該峰會將是紀念中歐雙邊關係50周年的重要契機，並處理與此相關的關鍵機遇與挑戰。峰會提供了一個可就氣候、貿易、全球發展等全球性議題展開對話的機會，並強調中國在實現烏克蘭公正且持久和平方面的關鍵責任。

外交部 王毅 關係

延伸閱讀

訪歐首站會比利時首相 王毅喊話：做世界「穩定之錨」

訪歐首站會比利時首相 王毅：中歐應做世界穩定之錨

王毅出訪歐洲 將會晤歐盟與德法外長

王毅：陣營對抗已完全過時 中國反對世界重回叢林法則

相關新聞

山東艦航母編隊今早抵香港…1萬張參觀票搶光 官兵排「國安家好」字樣

由航空母艦山東艦，以及導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成的中共海軍艦艇編隊，在3日上午抵達香港海域，有民眾一...

獨／金廈泳渡喊卡引爆爭議 中央疑統戰意味下令停辦

一年一度的兩岸體育盛會「金廈泳渡」活動即將於本月26日登場，開辦在即，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦，消息...

抗戰勝利80年 韓媒：大陸邀李在明出席九三閱兵

中共九月三日將在天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年大會，進行大閱兵。韓媒昨引述外交消息報導，北京近期透過外交渠道，邀請南韓總統李在明出席活動，南韓政府將考慮多重因素並顧全大局才會拍板。大陸外交部發言人毛寧昨未證實，但說中方就邀請外國領導人與會相關活動「與各方保持溝通」。

中共深層焦慮？黨媒喉舌如何建構賴清德的負面意象

中共傳媒評論員鍾一平在2024年5月至2025年6月間，針對台灣地區領導人賴清德發表八篇評論文章，反覆使用「國家分裂」「勾結外部勢力」「背叛中華文化認同」等十二種負面意象，從國家認同、國際關係與文化身份等層面發動多面攻擊。這些言論不僅展現意識形態上的「文攻」，更折射出北京面對當前台灣局勢時所積累的深層挫折感。

兩岸體育盛事金廈泳渡突喊卡 陸委會這麼說

針對今年度金廈泳渡活動傳出遭中央「喊卡」，大陸委員會昨天表示，本屆活動主辦單位為廈門市政府，加上規劃跨越金廈海域中線，牽涉敏...

達賴：任何人都無權干涉轉世事務

西藏精神領袖達賴喇嘛二日聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。