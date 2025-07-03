山東艦航母編隊今早抵香港…1萬張參觀票搶光 官兵排「國安家好」字樣

由航空母艦山東艦，以及導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成的中共海軍艦艇編隊，在3日上午抵達香港海域，有民眾一大早在現場等候，為觀賞編隊入港。相關參觀活動將於周末開放，目前合計1萬張門票已被搶光。

據星島日報和香港01報導，山東艦航母編隊於今天早上6點群現身蒲台島對開水域，7點半編隊駛入東博寮海峽時，有消防輪射水柱迎接；接近9時，編隊駛入香港東博寮海峽，官兵在山東艦航空母艦飛行甲板上列隊排成「國安家好」字樣。

從現場照片來看，早上7點半左右，已有大批香港市民在海怡半島海濱長堤等候山東艦駛入本港，大部分民眾持手機拍攝，也有人帶著單眼相機和望遠鏡。1位居住在太和的黃女士前來海怡半島海濱觀賞，她表示過往曾觀賞其他國家軍艦，但這次是首度目睹大陸軍艦，感到開心興奮。

報導指，山東艦停泊於香港海域西面2號錨地，7月5至6日開放給香港民眾參觀。湛江艦與運城艦停泊於昂船洲，同樣於周末開放2天。中共解放軍駐港部隊微信公眾號「香港礪劍」為香港市民提供實名預約，合共1萬張門票，不到1分鐘內已被搶光。

大陸國防部於6月28日宣布，7月3至7日，山東艦航母編隊將訪問香港，期間組織系列開放參觀和文化交流活動，「讓香港同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設發展情況。」