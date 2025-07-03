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金廈泳渡中央突指統戰喊卡 陳玉珍：7月才說太牽強
一年一度的兩岸體育盛會「金廈泳渡」活動即將於本月26日登場，開辦在即，卻傳中央認此活動的統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。國民黨立委陳玉珍今表示，她會跟陸委會反映，理由太過牽強，這叫「政治干預體育」。
兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事「金廈泳渡～全球華人接力公開賽」活動，今年邁入第13屆，16年來除了疫情停辦3年外，年年舉辦。活動本身象徵著金廈交流情誼，活動每年約有200位選手參賽，以兩人一組接力方式，完成泳距約7千公尺的金廈泳渡，單數年是由廈門椰楓寨游向金門雙口海灘，雙數年則反向。近期傳出中央認為活動有「統戰」意味，加上當天逢立委大罷免案投票，要求縣府停辦，這是首次人為因素停辦。
陳玉珍說，這已辦了12、13屆了，每年都是如此，這是象徵兩岸和平的往來，兩岸局勢不好、氛圍冷的狀況下，這種可以讓兩岸彼此有善意的活動應繼續舉辦，也沒有什麼國安疑慮，這是辦了多年的活動，且早已公布，突然在7月才說有統戰疑慮，理由未免太過牽強，她還要再跟陸委會反映。
陳玉珍表示，選手也都安排好時間，機票、住宿都安排好了，這樣太不行，這叫做「政治干預體育」。
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