【即時短評】金廈泳渡喊卡 泳士破浪千里卻游不過政治暗流

一年一度的「金廈泳渡」原訂本月26日登場，卻在開辦前夕突遭「喊卡」，知情人士透露，中央因擔憂有統戰之虞，要求地方停辦。這場原本由金門與廈門合作，參與者遍布兩岸三地甚至歐洲國家的體育活動，竟因政治考量而臨時「腰斬」，讓體育界錯愕，質疑中央將純粹體育活動政治化，斷送地方多年心血。

「金廈泳渡」是兩岸難得由官方合辦的體育賽事，自2009年首辦以來幾乎年年舉行，活動源於金門2003年起的「搶灘料羅灣」長泳賽，歷經7年籌畫、協調，終於從搶灘料羅灣「升級」到金廈泳渡，才讓「泳士」跨越料羅灣、游過金廈海域，成為象徵兩岸和平的體育橋梁。

這項活動不僅技術門檻高，是亞洲海泳中少見的高強度耐力賽，更是金門重要的運動觀光亮點，歷屆選手來自中國、台灣、香港、澳門，還有葡萄牙、英國等地，每年的參賽人數都達200人，一年從廈門游至烈嶼雙口，隔年則是反向，橫渡7000公尺海域。選手能克服風浪與海流，卻終究敵不過「無形的政治界線」。

今年賽事籌備已近尾聲、百人交流團即將抵金的關鍵時刻，卻傳出停辦。據了解，國安單位認為活動涉及「統戰」，在高度政治敏感時期不宜開放；地方人士質疑，中央對體育交流的標準反覆無常，去年海基會副董事長羅文嘉專程來參加開幕，還在致詞時表示，金門從軍事堡壘，到如今辦充滿加油歡呼的和平體育競賽，這就是進步。他強調，兩岸需要有智慧與善意，去追求與維持這種進步。

羅文嘉還指出，他是代表海基會與陸委會來參加這項活動，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動，這就是「有來有往」的雙向交流與對等交流，能夠反映對和平的期望。

前年則是陸委會文教處長張張出席，陸委會甚至還在臉書發文表示，政府對於符合對等尊嚴、健康有序的兩岸交流活動，向來抱持正面態度，期望各界支持肯定兩岸體育交流的友誼互動時，也能發揚體育競賽所堅持—沒有政治干擾的和平精神，對照如今卻因意識形態，斷然喊停的舉措，格外諷刺。

對金門而言，金廈泳渡不只是賽事，更承載著戰地轉型和平的象徵意義，從昔日砲火對峙的前線，到如今能共游一水之間，泳渡本身就是和平的體現，這項賽事每年不僅強化兩岸民間交流，更讓金門成為和平的見證者。然而，當政治凌駕體育，當「統戰」大帽子凌空蓋下，這樣的和平橋梁就可能被一刀切斷。

在國際體育場域，「政治不介入體育」早是共識與底線，從奧運、亞運到地區性比賽，體育活動承擔的不只是競技功能，更是促進理解、凝聚友誼的場域。如今金廈泳渡被中止，不只折損金門的國際能見度與經濟效益，更為兩岸交流蒙上陰影。

長年參與活動的志工表示，「體育不該為政治買單，交流也不該被貼上統戰標籤」，金廈泳渡象徵的不只是競技精神，更是小三通之後兩岸民間互信的累積，政治力粗暴介入，形同抹煞地方十多年努力。

長年觀察兩岸事務的學者指出，在兩岸高層溝通近乎停擺的情況下，基層的體育、宗教與文化交流正是少數仍具正向能量的接觸方式，若連這些都遭封殺，恐加速民間隔閡與對立。

正如一位資深泳渡志工所說，「我們的泳道，可以越過海流、風浪與界線，但如今卻游不過政治的暗流。」