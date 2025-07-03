兩岸體育盛事金廈泳渡突喊卡 陸委會這麼說

針對今年度金廈泳渡活動傳出遭中央「喊卡」，大陸委員會昨天表示，本屆活動主辦單位為廈門市政府，加上規劃跨越金廈海域中線，牽涉敏感的海域安全問題，政府將審慎評估是否有辦理的必要。

陸委會表示，已收到主管機關教育部體育署的會審函，金門縣政府提出「中國大陸人士專案入境」申請，活動由中國大陸廈門市主導舉辦，申請來台名單中不乏中方政府官員與媒體及選手等。

陸委會指出，考量近期國際及兩岸情勢複雜，本項活動今年由陸方主導，相關規劃跨越金廈海域中線，涉及海域安全問題，政府相關單位會審慎評估活動辦理的必要性。

至於隔日舉辦的海上長泳部分，陸委會也說，因為是我方在我方水域主辦，政府「樂見其成」。

對於陸委會的說法，金門民眾也質疑中央標準不一，強調金廈泳渡活動自2009年起已連續舉辦13屆，皆由金門與廈門政府輪流主辦，過去歷屆皆平順落幕，從未引發國安疑慮，如今卻突然以「跨越中線」為由喊停，令人無法接受。

「以前辦都沒事，為什麼現在才說有問題？」一位不具名金門民代表示，中央是以政治力干預地方體育事務，用有色眼鏡檢視原本單純的兩岸交流，令人感到遺憾，也擔憂未來是否還有更多兩岸交流活動遭限縮。