獨／金廈泳渡喊卡引爆爭議 中央疑統戰意味下令停辦

一年一度的兩岸體育盛會「金廈泳渡」活動即將於本月26日登場，開辦在即，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦，消息傳出後，引起兩岸嘩然，不少體育界人士都對政治力介入體育交流表示忿忿不平，對此，金門副縣長李文良低調表示，一切等收到正式公文，才能對外做說明。

兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事—金廈泳渡～全球華人接力公開賽活動，今年邁入第13屆，16年來除了疫情停辦3年外，年年舉辦，這不僅象徵著金廈兩門深厚的情誼，也彰顯出兩地人民共同「追求和平」的願景；活動每年約有200位選手參賽，以兩人一組接力方式，完成泳距約7千公尺的金廈泳渡，單數年是由廈門椰楓寨游向金門雙口海灘，雙數年則反向。

近期傳出中央認為活動有「統戰」意味，加上當天逢立委大罷免案投票，要求縣府停辦，這是首次人為因素停辦。據了解，縣府與金門體育會一直到6月底才得知訊息，隨即在前日由李文良率隊前往陸委會拜會，希望有所轉圜。

李文良表示， 金門地處特殊，尤需深化兩岸交流，希望活動能在不違反相關法令情況下， 照常舉辦，但一切等收到正式公文再說。

金門縣體育會理事長歐陽儀雄證實確有停辦消息，目前還沒有收到正式通知，一切以收到陸委會正式公文為准，雖很無奈，但遵照中央指示。

有體育界人士表達不滿說，中央既然不准，為何不早說，現在只剩下20幾天，包括選手的機票、船票、金廈的飯店住宿等都已付款；此外，參加者很多都是國內頂尖選手，除了為此戰退掉其他比賽與訓練外；為贏得佳績，大家先前也都訓練好久，就為了在此一戰，得知活動取消，不少人難掩失望。

議員吳佩雯表示，金廈泳渡早已成為兩岸指標性體育活動，強調「體育應回歸專業，政治不該干預」；她期盼能透過協調持續舉辦，維持兩岸良性交流。

議員董森堡則指出，泳渡活動籌備期長，涉及報名、通知選手、安排人力等眾多行政程序，中央若有意見應盡早提出，避免臨時喊卡導致各方措手不及。他建議縣府持續與陸委會協調，尋求轉圜可能，維護選手信譽與體育活動的延續性。