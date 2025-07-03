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抗戰勝利80年 韓媒：大陸邀李在明出席九三閱兵

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯張佑生／綜合報導
2019年，中共慶祝建政70周年閱兵。 （美聯社）
2019年，中共慶祝建政70周年閱兵。 （美聯社）

中共九月三日將在天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年大會，進行大閱兵。韓媒昨引述外交消息報導，北京近期透過外交渠道，邀請南韓總統李在明出席活動，南韓政府將考慮多重因素並顧全大局才會拍板。大陸外交部發言人毛寧昨未證實，但說中方就邀請外國領導人與會相關活動「與各方保持溝通」。

南韓外交部指出，韓中外交部一日在首爾舉行了司局級會議，這是此會議時隔半年舉行，雙方就十月底在南韓慶州舉行的ＡＰＥＣ峰會相關合作事宜進行商討。韓聯社稱，中方還在會議上提出邀請李在明出席九月三日抗戰紀念活動。

川普、李在明可能七月底會晤

韓聯社說，無論李在明決定如何，都可能為其政府產生重大外交後果。李在明過去常表露親中立場，已引發美國注意；他六月四日就任以來，則承諾尋求基於韓美同盟和推進韓美日三方合作的外交政策。若李決定出席，考量問題之一是他還未與川普舉行雙邊會晤，而韓方正致力安排川李會，外界猜測可能七月底登場。

韓聯社引述南韓外交消息人士報導上述消息。南韓總統辦公室發表立場稱，韓中正就李在明是否出席相關活動進行溝通，具體內容不宜公開。

韓盼習近平出席10月APEC峰會

報導指，李在明新政府推動以務實外交處理與北京的關係，但在美中戰略競爭白熱化的情況下，南韓領導人亮相中方對外展示軍事力量的大型活動，恐對南韓以韓美同盟為基礎的外交工作帶來壓力。也有觀點認為，李在明出席陸方抗戰勝利紀念活動，有利於促成大陸國家主席習近平十月底訪韓出席亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）峰會。

二○一五年，時任南韓總統朴槿惠曾出席陸方抗戰勝利七十周年紀念活動。韓媒報導指，當時朴槿惠不顧美國等部分國家反對出席活動，但中方在北韓此後發起核試驗等挑釁行動時，並未發揮令人矚目的作用。不久後駐韓美軍在韓部署薩德（ＴＨＡＡＤ）反飛彈系統引發中方強烈抗議，韓中關係陷入僵局。

邀川普看閱兵 北京：無可提供訊息

日本共同社早前報導稱，大陸還計畫邀請美國總統川普參加九月三日抗戰爭勝利紀念活動，大陸外交部則回應「目前沒有可以提供的訊息」。大陸目前僅表示會邀請有關國家領導人、前政要等出席活動，但尚未通報具體名單。而據克宮消息，俄羅斯總統普亭已確認出席。

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