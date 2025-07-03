王毅會歐洲理事會主席 雙方表態推動中歐峰會

中共政治局委員兼外長王毅正在歐洲訪問，昨與歐洲理事會主席科斯塔會晤。王毅說，願和歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤。

大陸外交部昨晚發布訊息指，當日科斯塔在比利時布魯塞爾會見王毅，同日，王毅也與歐盟執委會主席范德賴恩會見。但目前中方未釋出王毅與范德賴恩會見的細節。

據中方發布，科斯塔表示，期待雙方共同努力，推動新一次歐中領導人會晤取得圓滿成功。歐盟將繼續堅定奉行「一個中國」政策；王毅也說，中方願和歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤。

王毅並表示，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則，中歐堅持對話合作，陣營對立就難以形成。

科斯塔也在社群平台「X」發文指，今年是中歐關係五十周年。為了籌備本月稍後舉行成功且積極的中歐峰會，他會見了王毅，雙方就歐盟長期以來的一些關切進行了坦誠的對話，包括經濟和貿易失衡，以及中國大陸對烏克蘭實現公正持久和平的責任。