聽新聞
0:00 / 0:00

王毅會歐洲理事會主席 雙方表態推動中歐峰會

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共政治局委員兼外長王毅正在歐洲訪問，昨與歐洲理事會主席科斯塔會晤。王毅說，願和歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤。

大陸外交部昨晚發布訊息指，當日科斯塔在比利時布魯塞爾會見王毅，同日，王毅也與歐盟執委會主席范德賴恩會見。但目前中方未釋出王毅與范德賴恩會見的細節。

據中方發布，科斯塔表示，期待雙方共同努力，推動新一次歐中領導人會晤取得圓滿成功。歐盟將繼續堅定奉行「一個中國」政策；王毅也說，中方願和歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤。

王毅並表示，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則，中歐堅持對話合作，陣營對立就難以形成。

科斯塔也在社群平台「X」發文指，今年是中歐關係五十周年。為了籌備本月稍後舉行成功且積極的中歐峰會，他會見了王毅，雙方就歐盟長期以來的一些關切進行了坦誠的對話，包括經濟和貿易失衡，以及中國大陸對烏克蘭實現公正持久和平的責任。

比利時 王毅

延伸閱讀

訪歐首站會比利時首相 王毅喊話：做世界「穩定之錨」

訪歐首站會比利時首相 王毅：中歐應做世界穩定之錨

王毅出訪歐洲 將會晤歐盟與德法外長

王毅：陣營對抗已完全過時 中國反對世界重回叢林法則

相關新聞

抗戰勝利80年 韓媒：大陸邀李在明出席九三閱兵

中共九月三日將在天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年大會，進行大閱兵。韓媒昨引述外交消息報導，北京近期透過外交渠道，邀請南韓總統李在明出席活動，南韓政府將考慮多重因素並顧全大局才會拍板。大陸外交部發言人毛寧昨未證實，但說中方就邀請外國領導人與會相關活動「與各方保持溝通」。

達賴：任何人都無權干涉轉世事務

西藏精神領袖達賴喇嘛二日聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

陸外交部：活佛轉世應循三原則

即將迎來九十歲生日的達賴喇嘛昨日宣布將繼續轉世制度，且指定基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。大陸外交部強調，十四世達...

金廈泳渡今年恐停辦 兩岸譁然

有十六年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」活動將於七月廿六日登場，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，上月底要求金門縣府停辦，兩...

中共21大人事布局 馬興瑞傳掌統戰部

中共出現涉及重要諸侯的人事變動，這一變動背後涉及中共中央日常工作機構人事重組，近涉今秋中共廿屆四中全會，遠則與中共廿一大...

習近平首度缺席 李強將出席巴西金磚峰會

大陸外交部昨正式宣布，國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。這代表大陸國家主席習近平首次缺席這一主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。