習近平首度缺席 李強將出席巴西金磚峰會

大陸外交部昨正式宣布，國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。這代表大陸國家主席習近平首次缺席這一主要新興經濟體大會。

據大陸外交部，李強將應邀於七月五日至八日赴巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤，和應埃及總理馬德布利邀請，於九日至十日對埃及進行正式訪問。

大陸外交部發言人毛寧表示，本次金磚國家領導人會晤是新成員印尼和十個夥伴國加入金磚國家後舉行的首次峰會，中方期待和各方一道，鞏固金磚戰略夥伴關係，為維護多邊主義、促進共同發展、完善全球治理作出金磚貢獻，推動「大金磚合作」高品質發展。

至於李強訪問埃及，毛寧說，中埃是全面戰略夥伴。訪問期間，李強將和埃方領導人就發展中埃關係、深化互利合作及共同關心的問題深入交換意見。中方期待透過此訪，和埃方深化互利合作，推動中埃關係朝著構建面向新時代命運共同體的目標不斷邁進，構建更高水準中阿命運共同體。

上周，港媒南華早報就曾引述消息指，中方已告知巴西，因日程有衝突，李強將代表習近平出席金磚國家峰會，習近平過去一年與巴西總統魯拉頻繁會晤也是原因之一。

作為大陸最高領導人，習近平先前從未缺席過金磚國家峰會。