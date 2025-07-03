國安局示警 小紅書、抖音資安風險高

國安局昨表示，近年來國際社會持續關注大陸製「行動裝置應用程式 」（Ａｐｐ）風險，調查局及刑事局驗測五款大陸製Ａｐｐ，確有過度蒐集個資及侵犯隱私等資安問題，提醒國人提高警覺，避免下載，以保護個人隱私及企業營業祕密等相關資訊。

國安局說，為避免中共竊取國人個資，依據「國家情報工作法」規定，統合調查局及刑事局抽檢數款大陸製Ａｐｐ，包含：小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤等五款。

結果顯示，五款Ａｐｐ均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在十五項檢測指標中，全部驗出違規情形。「微博」與「抖音」計有十三項違規，「微信」有十項違規，「百度雲盤」則有九項違規。五款大陸製Ａｐｐ普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

國安局進一步指出，五款大陸製Ａｐｐ均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括：廣泛蒐集臉部資訊、截圖、剪貼簿、通訊錄及定位等。

就「數據回傳與分享」部分，五款大陸製Ａｐｐ均將封包資料回傳中國大陸境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用；尤其中共「網路安全法」及「國家情報法」規定，可要求企業提供用戶資料及數據，恐使國人個資遭中共特定單位運用。

國安局提醒，美國、加拿大、英國、印度等國已對特定大陸製Ａｐｐ發出禁用或警示。歐盟甚至啟動「通用資料保護規則」(ＧＤＰＲ)進行竊資調查。面對資安風險，我政府機關已禁用大陸品牌的資通訊產品，包括各種軟硬體。

TikTok昨回應，因為TikTok跟抖音是不同產品，公司沒辦法代抖音回應。