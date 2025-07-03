金廈泳渡今年恐停辦 兩岸譁然

有十六年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」活動將於七月廿六日登場，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，上月底要求金門縣府停辦，兩岸譁然。對此，陸委會昨話未說死，但稱活動規畫涉及海域安全問題，政府會審慎評估必要性；金門副縣長李文良低調說，一切等收到正式公文，再對外說明。

二○二五金門海上長泳暨金廈泳渡華人公開賽今年邁入第二十二屆與第十三屆，其中，兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事「金廈泳渡～全球華人接力公開賽」，除疫情期間停辦三年外年年舉辦，象徵金廈兩門深厚情誼，也彰顯共同「追求和平」願景。

「金廈泳渡」每年約有兩百位選手參賽，兩人一組接力完成，泳距約七千公尺，今年由廈門椰楓寨游向金門雙口海灘，隔年則為反向。

近期傳出中央認為活動有「統戰」意味，加上當天逢立委大罷免案投票，要求縣府停辦，將是首次人為因素停辦。

李文良前天已經赴陸委會拜訪主委邱垂正尋求轉圜。他表示，金門地理位置特殊，必須深化兩岸交流，希望金廈泳渡在不違反相關法令情況下照常舉辦。

金門縣體育會理事長歐陽儀雄證實確有停辦消息，雖很無奈，但遵照中央指示，一切以收到陸委會正式公文為準。

體育界表達不滿，陳姓選手說，現在只剩廿幾天，機票、船票、金廈的飯店住宿等款項都已支付，損失該找誰？

金門縣議員吳佩雯表示，金廈泳渡是兩岸指標性體育活動，政治力不應干預，盼維持兩岸良性交流。議員董森堡指，泳渡活動籌備期長，中央有意見應提早告知，建議縣府持續與陸委會協調。金門民眾表示，若因政治考量而停辦，擔憂小三通也受波及。

陸委會昨稱，有關金門縣政府辦理金廈泳渡活動申請大陸人士專案入境案，已收到教育部體育署會審函，本年由大陸廈門市主辦，申請名單包括陸方政府官員、媒體及選手等。

陸委會接著說，近期國際及兩岸情勢複雜，活動今年由陸方主導，相關規畫跨越金廈海域中線，涉及海域安全問題，政府相關單位會審慎評估活動辦理之必要性。陸委會另稱，至於海上長泳部分，因為是我方在我方水域主辦，政府樂見其成。