大陸上半年打虎 中管幹部32人落馬

中共中紀委今年上半年打「虎」收官，共計落馬中管幹部達三十二人，為歷年之最，比去年、前年同期分別多三名和八名，這顯示當前大陸反腐鬥爭情勢仍嚴峻。

中管幹部全稱為「中共中央管理的幹部」，是指由中共中央任免，在中組部備案管理，在大陸有相當重要程度的領導職位，通常為副省部級以上，或具有特殊重要性的廳局級幹部。

今年一到六月，中共中央紀委國家監委網站公布落馬中管幹部達三十二人，涉及十二個省（自治區、直轄市）的十四人，來自中央國家部委的十人，來自大陸全國人大、政協四人，來自央企四人。

據江南都市報，上半年打「虎」數據，顯示反腐敗高壓態勢持續增強。

其中，被查的五名正部級官員，均是任上被查，包括時任山西省長金湘軍、廣西自治區副書記藍天立，曾任湖北省委書記的全國人大常委會委員蔣超良，和分別曾任西藏自治區政府主席和國家食藥監督總局局長的全國政協常委齊扎拉、畢井泉。

此外，下半年伊始，大陸最高人民檢察院二日發布，中國聯通前副總經理曹興信涉嫌受賄，金額特別巨大，已被提起公訴。此前他已遭逮捕，並被處以雙開。