聽新聞
0:00 / 0:00

大陸上半年打虎 中管幹部32人落馬

聯合報／ 記者賴錦宏/綜合報導

中共中紀委今年上半年打「虎」收官，共計落馬中管幹部達三十二人，為歷年之最，比去年、前年同期分別多三名和八名，這顯示當前大陸反腐鬥爭情勢仍嚴峻。

中管幹部全稱為「中共中央管理的幹部」，是指由中共中央任免，在中組部備案管理，在大陸有相當重要程度的領導職位，通常為副省部級以上，或具有特殊重要性的廳局級幹部。

今年一到六月，中共中央紀委國家監委網站公布落馬中管幹部達三十二人，涉及十二個省（自治區、直轄市）的十四人，來自中央國家部委的十人，來自大陸全國人大、政協四人，來自央企四人。

據江南都市報，上半年打「虎」數據，顯示反腐敗高壓態勢持續增強。

其中，被查的五名正部級官員，均是任上被查，包括時任山西省長金湘軍、廣西自治區副書記藍天立，曾任湖北省委書記的全國人大常委會委員蔣超良，和分別曾任西藏自治區政府主席和國家食藥監督總局局長的全國政協常委齊扎拉、畢井泉。

此外，下半年伊始，大陸最高人民檢察院二日發布，中國聯通前副總經理曹興信涉嫌受賄，金額特別巨大，已被提起公訴。此前他已遭逮捕，並被處以雙開。

中共 中紀委

延伸閱讀

大陸「蘇超」成功吸睛 調查：近8成關注者非足球迷

減少對大陸依賴 印度將啟動本土稀土增產計劃

｢香港王思聰｣稱來港窮遊客沒水準 大陸網友斥：尖酸刻薄貪財嘴臉

以色列點名大陸「敦促伊朗收斂核計畫」 陸外交部這樣回應

相關新聞

抗戰勝利80年 韓媒：大陸邀李在明出席九三閱兵

中共九月三日將在天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年大會，進行大閱兵。韓媒昨引述外交消息報導，北京近期透過外交渠道，邀請南韓總統李在明出席活動，南韓政府將考慮多重因素並顧全大局才會拍板。大陸外交部發言人毛寧昨未證實，但說中方就邀請外國領導人與會相關活動「與各方保持溝通」。

達賴：任何人都無權干涉轉世事務

西藏精神領袖達賴喇嘛二日聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

陸外交部：活佛轉世應循三原則

即將迎來九十歲生日的達賴喇嘛昨日宣布將繼續轉世制度，且指定基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。大陸外交部強調，十四世達...

金廈泳渡今年恐停辦 兩岸譁然

有十六年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」活動將於七月廿六日登場，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，上月底要求金門縣府停辦，兩...

中共21大人事布局 馬興瑞傳掌統戰部

中共出現涉及重要諸侯的人事變動，這一變動背後涉及中共中央日常工作機構人事重組，近涉今秋中共廿屆四中全會，遠則與中共廿一大...

習近平首度缺席 李強將出席巴西金磚峰會

大陸外交部昨正式宣布，國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。這代表大陸國家主席習近平首次缺席這一主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。