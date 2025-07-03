中共21大人事布局 馬興瑞傳掌統戰部

中共出現涉及重要諸侯的人事變動，這一變動背後涉及中共中央日常工作機構人事重組，近涉今秋中共廿屆四中全會，遠則與中共廿一大人事布局相連。

變動的主要內容是中央政治局委員馬興瑞調離新疆，預計將接任中央統戰部長，以及進入現代版軍機處中央書記處；中央統戰部主持工作的正部級副部長陳小江已到新疆接任；現任中央統戰部長李幹傑是退居閒差，還是等待四中全會發落，只能等著瞧。

中共低調又快刀地處置這一人事異動。六月卅日，中央政治局召開會議，只設一個議程，即審議「黨中央決策議事協調機構工作條例」，雖然事後外間對此工作條例看得甚重，但有理由相信這次政治局會議的核心內容，在「會議還研究了其他事項」之上。

更要留意的是，六月卅日上午開政治局月度會議，下午組織政治局成員集體學習，習近平在學習會上的講話，核心內容為「反腐敗要規範權力運行」、「選人用人要加強黨性鑑別，注重考察幹部的境界格局和忠誠度廉潔度」等。

有消息說，馬興瑞和陳小江連夜由北京飛到烏魯木齊。第二天即七月一日這天，新疆召開自治區領導幹部會議，中共中央組織部副部長黃建發在會上宣布前述人事決定。

其後馬興瑞講話，提到他到新疆三年半，「深感責任重大，時刻如臨如履、放心不下，唯恐辜負殷殷期望」，又提到新疆大事，是將迎來自治區成立七十周年。陳小江除作政治表態，還作了政治承諾，包括管黨治黨政治責任，帶頭嚴明政治紀律、政治規矩等等。

馬興瑞北返京城，是大升及邁向中共權力核心層。地方諸侯中，北京、上海等六地書記由中央政治局委員駐守，但其中重慶和新疆被視為較尷尬的地方，因其主官到任後多升遷無望甚至出事。以新疆論，自有政治局委員職後，王樂泉、張春賢、陳全國都沒能更上層樓。是以馬興瑞今次調返京城，極可能出任中央統戰部長，還可能接下中央書記處排位第一的書記之職，進而在中共廿一大有望進入核心層。

中央統戰部是中共中央四部之一，表面上是主管「統一戰線」之虛，卻有主管民族、宗教、港澳、對台、黨派、團體等領域之實，所以統戰部有數位正部級的副部長，人稱黨內第一大部。

李幹傑今年四月突被免去組織人事大權，調任統戰部長，原因說法甚多，但離不開人事的清華、山東二詞。他的問題可能要待四中全會才能說清。