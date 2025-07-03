陸外交部：活佛轉世應循三原則

即將迎來九十歲生日的達賴喇嘛昨日宣布將繼續轉世制度，且指定基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。大陸外交部強調，十四世達賴本人就是由國民政府頒令特准免予金瓶掣籤繼任，大陸官方並指達賴轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」原則。

大陸外交部發言人毛寧說，活佛轉世是藏傳佛教特有傳承方式，已延續七百多年，形成嚴密的宗教儀軌和歷史定制，達賴、班禪等大活佛轉世靈童，需經金瓶掣籤認定、中央政府批准。

毛寧指出，十四世達賴本人就是在十三世達賴圓寂後，嚴格按照宗教儀軌和歷史定制尋訪，由當時國民政府頒令特准免予金瓶掣籤繼任。她說大陸政府實行宗教信仰自由政策，頒有「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，達賴轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」原則。

值得注意的是，中共的統戰部長李幹傑甫於六月中走訪在北京的大陸全國性宗教團體，拋出「堅決抵禦境外利用宗教進行滲透」。

另外，十一世班禪剛於本月一日赴拉薩大昭寺朝拜釋迦牟尼佛像，是班禪今年在藏期間展開的首個佛事活動。

此外，班禪也於六月六日循十年一次慣例，拜見大陸領導人習近平，習近平當時表示，希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護國家統一和民族團結。

公開資料顯示，我方政府本有「喇嘛轉世辦法」，詳細規定達賴、班禪等轉世活佛認定批准流程，主管機關為蒙藏委員會，不過該辦法在扁政府時期廢止，蒙藏委員會也在蔡政府時併入陸委會等部會，目前陸委會並未回應相關議題。