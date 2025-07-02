歐洲理事會主席會王毅：願同大陸相互尊重、超越分歧

中共政治局委員兼外長王毅目前正在歐洲訪問，在比利時布魯塞爾，除與比國首相會見外，官方也是出他與歐洲理事會主席科斯塔會晤的消息，科斯塔表示歐洲願和大陸相互尊重、超越分歧、增進理解，攜手應對全球性挑戰，歐盟將繼續堅定奉行一個中國政策。王毅則說願和歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤。

據大陸外交部官網2日晚間釋出的消息，當日歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）在布魯塞爾會見王毅。科斯塔表示，今年歐中迎來建交50周年，為雙方關係進一步發展帶來重要契機。歐中都支持多邊主義，面對不確定性上升的世界，雙方有責任在關鍵議題上共同發出清晰和強有力信號，為世界注入穩定信心和積極預期。

他表示，歐中雖存在差異，但歐方願同大陸相互尊重、超越分歧、增進理解，攜手應對全球性挑戰，期待雙方共同努力，推動新一次歐中領導人會晤取得圓滿成功。歐盟將繼續堅定奉行一個中國政策。

而王毅則說，大陸視歐洲為多極世界中的重要一極，對歐政策保持連續性穩定性。無論歐洲處於順境還是逆境，大陸始終支持歐洲推進一體化，樂見歐盟加強戰略自主，在國際舞台上發揮更大作用。大陸願同歐方加強溝通協調，籌備好新一次領導人會晤，為中歐全面戰略夥伴關係注入新內涵、開闢新前景。

王毅並表示，當今世界變亂交織，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則。作為世界兩大力量、兩大經濟體，中歐堅持對話合作，陣營對立就難以形成；中歐選擇開放共贏，經濟全球化潮流就不會逆轉；中歐攜手踐行多邊主義，世界就亂不到哪兒去。

他最後呼籲，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越需要加強團結協調，堅定做動盪世界中的穩定性力量。「要切實尊重彼此核心利益，增進理解互信，相互成就，照亮世界」。

此外，雙方還就烏克蘭危機等交換了看法。王毅強調，大陸將繼續堅定站在和平一邊，為勸和促談、政治解決危機發揮建設性作用。同日，王毅也與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會見。

而科斯塔2日也在社群平台「X」發文指出，今年是中歐關係50週年。為了籌備本月稍後舉行成功且積極的中歐峰會，他於今天會見了王毅。雙方就歐盟長期以來的一些關切進行了坦誠的對話，包括經濟和貿易失衡，以及中國大陸對烏克蘭實現公正持久和平的責任。

他指出，歐盟和中國大陸需要共同努力，加強基於規則的國際秩序和多邊體系，並共同應對氣候變遷等全球挑戰。