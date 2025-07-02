國台辦四度批賴「團結十講」 陸委會：應立即停止對台脅迫

賴清德總統「團結國家十講」第四講談「國防」，大陸國台辦今回應稱，「台獨是台灣最大的災禍。台獨一日不除台海就一天不得安寧」。對此，陸委會傍晚反駁表示，中共對台複合性施壓，才是「麻煩製造者」，應立即停止對台脅迫行徑，政府也會做好自我防衛，堅定捍衛國家主權及安全。

陸委會今天傍晚表示，中共不斷軍事擴張，及運用各種威脅與襲擾，對台複合性施壓，企圖片面改變台海現狀，才是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」。

陸委會說，政府堅持「備戰才能止戰」的原則，持續加強國防實力，是為了維持現狀，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「以武謀獨」。

陸委會表示，我們再次呼籲，和平是兩岸唯一的選項，中共應立即停止對台脅迫行徑，政府也會做好自我防衛，堅定捍衛國家主權及安全。

針對賴總統的「團結十講」，大陸國台辦發言人陳斌華二日發布答記者問，這是國台辦第四度對此議題做出回應。

陳斌華說，賴清德鼓吹所謂「為台澎金馬而戰」，實則是「為民進黨一黨之私而戰」、為其台獨執念而戰；渲染所謂「大陸軍事威脅」，是為掩蓋其一味挑釁、「以武謀獨」的分裂本質；宣稱所謂「與民主國家站在一起」，實則是加碼繳納「保護費」、遞「投名狀」，換取某些外部勢力撐腰打氣。

陳斌華稱，台獨是台灣最大的災禍。「台獨一日不除台海就一天不得安寧」。只要不搞台獨分裂，兩岸就可以共用和平、共謀發展。

陳斌華最後強調，大陸對任何台獨分裂行徑絕不容忍、絕不姑息，有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切台獨分裂圖謀。

另，大陸官媒央視總台台海之聲今天也發出時評文章，表示台獨是絕路，謊言騙不了人，並抨擊十講內容讓人看出賴是不學無術、謬誤百出。