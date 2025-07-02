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邀南韓總統出席9/3北京閱兵 陸外交部：就此同各方保持溝通

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南韓外交消息人士透露，大陸政府近來透過外交管道詢問南韓政府總統李在明，能否出席抗戰勝利80周年閱兵活動。路透
南韓外交消息人士透露，大陸政府近來透過外交管道詢問南韓政府總統李在明，能否出席抗戰勝利80周年閱兵活動。路透

南韓外交消息人士透露，大陸政府近來透過外交管道詢問南韓政府，總統李在明能否出席9月3日將在北京舉行的閱兵。大陸外交部發言人毛寧2日表示，大陸就此同各方保持著溝通。

財聯社報導，毛寧表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方將隆重舉行紀念活動。上周國新辦也舉行了記者會，介紹了邀請外國領導人的情況和安排。我們也就此同各方保持著溝通。

韓聯社引述南韓外交界消息報導，大陸政府近期通過外交管道，邀請南韓總統李在明，出席9月3日在北京舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

報導指出，相信南韓政府將考慮歷屆政府的相關決定，以及韓中、韓美關係等多項因素，決定李在明是否出席該活動。不過，在美中戰略競爭白熱化的情況下，南韓領導人亮相中方對外展示軍事力量的大型活動，可能對南韓展開外交工作帶來一定壓力。

報導還提到，2015年，時任總統朴槿惠，曾在西方主要國家領導人普遍缺席的情況下，出席中國抗戰勝利70周年紀念活動。

南韓 外交部 抗日戰爭

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