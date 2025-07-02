聽新聞
0:00 / 0:00
邀南韓總統出席9/3北京閱兵 陸外交部：就此同各方保持溝通
南韓外交消息人士透露，大陸政府近來透過外交管道詢問南韓政府，總統李在明能否出席9月3日將在北京舉行的閱兵。大陸外交部發言人毛寧2日表示，大陸就此同各方保持著溝通。
財聯社報導，毛寧表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方將隆重舉行紀念活動。上周國新辦也舉行了記者會，介紹了邀請外國領導人的情況和安排。我們也就此同各方保持著溝通。
韓聯社引述南韓外交界消息報導，大陸政府近期通過外交管道，邀請南韓總統李在明，出席9月3日在北京舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。
報導指出，相信南韓政府將考慮歷屆政府的相關決定，以及韓中、韓美關係等多項因素，決定李在明是否出席該活動。不過，在美中戰略競爭白熱化的情況下，南韓領導人亮相中方對外展示軍事力量的大型活動，可能對南韓展開外交工作帶來一定壓力。
報導還提到，2015年，時任總統朴槿惠，曾在西方主要國家領導人普遍缺席的情況下，出席中國抗戰勝利70周年紀念活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言