陸總理李強將赴巴西出席金磚國家峰會 習近平首度缺席

大陸外交部2日宣布，國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。這代表大陸國家主席習近平首次缺席這一主要新興經濟體大會。

新華社報導，毛寧表示，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平臺，是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的重要力量。本次領導人會晤是新成員印尼和10個夥伴國加入金磚國家後舉行的首次峰會，還有多個新興市場和發展中國家、國際和地區組織受邀與會。

毛寧指出，中方期待同各方一道，鞏固金磚戰略夥伴關係，為維護多邊主義、促進共同發展、完善全球治理作出金磚貢獻，推動「大金磚合作」高品質發展。

毛寧介紹，埃及是最早同新中國建交的阿拉伯和非洲國家。中埃是全面戰略夥伴。近年來，在習近平主席和塞西總統戰略引領下，中埃關係蓬勃發展，政治互信日益深化，各領域務實合作成果豐碩，多邊協作密切有力。訪問期間，李強將同埃方領導人就發展中埃關係、深化互利合作及共同關心的問題深入交換意見。

毛寧指出，中方期待透過此訪，同埃方弘揚傳統友誼，深化互利合作，推動中埃關係朝著構建面向新時代命運共同體的目標不斷邁進，構建更高水準中阿命運共同體。

香港南華早報上周引述知情政府官員稱，大陸已告知巴西，李強將代表習近平出席金磚國家峰會。

知情官員稱，大陸向巴西表明，習近平缺席峰會是因為排程有衝突，此外，習近平過去一年與巴西總統魯拉頻繁會晤也是原因之一。

作為大陸最高領導人，習近平先前從未缺席過金磚國家峰會。有猜測稱，魯拉邀請印度總理莫迪出席金磚國家峰會後的國宴，此舉可能影響了北京的決定，因為習近平在峰會上或將「被視為配角」。