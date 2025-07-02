快訊

萬華分局涉貪風暴擴大！調查局第3波搜索賭博電玩 多名業者、職員遭帶走

地震預言衝擊…7月赴日業績最慘跌5成 旅行社：過去35年從未見過

總統推軍人優先登機！若有空位「自動升等商務艙」 華航回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸總理李強將赴巴西出席金磚國家峰會 習近平首度缺席

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。中新社
大陸國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。中新社

大陸外交部2日宣布，國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。這代表大陸國家主席習近平首次缺席這一主要新興經濟體大會。

新華社報導，毛寧表示，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平臺，是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的重要力量。本次領導人會晤是新成員印尼和10個夥伴國加入金磚國家後舉行的首次峰會，還有多個新興市場和發展中國家、國際和地區組織受邀與會。

毛寧指出，中方期待同各方一道，鞏固金磚戰略夥伴關係，為維護多邊主義、促進共同發展、完善全球治理作出金磚貢獻，推動「大金磚合作」高品質發展。

毛寧介紹，埃及是最早同新中國建交的阿拉伯和非洲國家。中埃是全面戰略夥伴。近年來，在習近平主席和塞西總統戰略引領下，中埃關係蓬勃發展，政治互信日益深化，各領域務實合作成果豐碩，多邊協作密切有力。訪問期間，李強將同埃方領導人就發展中埃關係、深化互利合作及共同關心的問題深入交換意見。

毛寧指出，中方期待透過此訪，同埃方弘揚傳統友誼，深化互利合作，推動中埃關係朝著構建面向新時代命運共同體的目標不斷邁進，構建更高水準中阿命運共同體。

香港南華早報上周引述知情政府官員稱，大陸已告知巴西，李強將代表習近平出席金磚國家峰會。

知情官員稱，大陸向巴西表明，習近平缺席峰會是因為排程有衝突，此外，習近平過去一年與巴西總統魯拉頻繁會晤也是原因之一。

作為大陸最高領導人，習近平先前從未缺席過金磚國家峰會。有猜測稱，魯拉邀請印度總理莫迪出席金磚國家峰會後的國宴，此舉可能影響了北京的決定，因為習近平在峰會上或將「被視為配角」。

毛寧 習近平 關係

延伸閱讀

中國外交部：李強5至8日赴巴西出席金磚峰會

習近平文章：面對圍堵遏制打壓 應理直氣壯鬥爭

劍指美國？習近平刊文：面對圍堵 要理直氣壯鬥爭

避免淪為莫迪配角？ 習近平將首次缺席金磚峰會

相關新聞

國台辦四度批賴「團結十講」 陸委會：應立即停止對台脅迫

賴清德總統「團結國家十講」第四講談「國防」，大陸國台辦今回應稱，「台獨是台灣最大的災禍。台獨一日不除台海就一天不得安寧」...

達賴喇嘛轉世認定權爭議 北京：十四世達賴是由國民政府頒令繼任

第十四世達賴喇嘛2日宣布，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位，對此大陸外交部強...

韓媒：大陸擬邀南韓總統李在明 出席9/3北京閱兵

韓聯社報導，南韓外交消息人士今天透露，中國政府近來透過外交管道詢問南韓政府，總統李在明能否出席9月3日將在北京舉行的閱兵...

邀南韓總統出席9/3北京閱兵 陸外交部：就此同各方保持溝通

南韓外交消息人士透露，大陸政府近來透過外交管道詢問南韓政府，總統李在明能否出席9月3日將在北京舉行的閱兵。大陸外交部發言...

陸總理李強將赴巴西出席金磚國家峰會 習近平首度缺席

大陸外交部2日宣布，國務院總理李強本周將赴巴西，出席金磚國家領導人第十七次會晤。這代表大陸國家主席習近平首次缺席這一主要...

達賴喇嘛宣布延續「活佛轉世」制度 陸外交部：須經政府批准

流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛2日表示，達賴喇嘛活佛轉世體系在他圓寂後，仍將繼續存在。他所創立的達賴喇嘛甘丹頗章基金會（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。