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達賴喇嘛轉世認定權爭議 北京：十四世達賴是由國民政府頒令繼任

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方強調，達賴喇嘛轉世需要依循三個原則。圖為十四世達賴喇嘛（中）2023年10月25日在信徒攙扶下抵達祈福儀式會場。（法新社）
大陸官方強調，達賴喇嘛轉世需要依循三個原則。圖為十四世達賴喇嘛（中）2023年10月25日在信徒攙扶下抵達祈福儀式會場。（法新社）

第十四世達賴喇嘛2日宣布，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位，對此大陸外交部強調，大活佛轉世靈童，需經金瓶掣籤認定中央政府批准，十四世達賴本人就是由國民政府頒令特准免予金瓶掣籤繼任，大陸官方並指，達賴喇嘛的轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣籤，中央政府批准的原則」。

達賴喇嘛轉世制度，近年屢屢引起關注，十四世達賴喇嘛今年初在新書《為無聲者發聲》（Voice for the Voiceless）中指出，「既然轉世的目的是延續前任的事業，那麼新的達賴喇嘛將會誕生在自由世界」。他並指在今年年滿90歲時，他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見，看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

而7月2日，達賴喇嘛於印度達蘭薩拉的一場會議上通過影片致詞，宣布將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

2日下午，北京外交部記者會上，英國BBC提問，達賴喇嘛已宣布其辦公室而不是其他機構將會選擇下一位達賴喇嘛，就此大陸的看法？大陸曾表示希望使佛教更中國化，這是故意侵蝕藏傳佛教信仰嗎？

大陸外交部發言人毛寧罕見發表詳細的回應，她稱，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，已經延續七百多年，形成嚴密的宗教儀軌和歷史定制，達賴、班禪等大活佛轉世靈童，需經金瓶掣籤認定、中央政府批准。

毛寧指出，十四世達賴本人就是在十三世達賴喇嘛圓寂後，嚴格按照宗教儀軌和歷史訂製尋訪，由當時國民政府頒令特准免予金瓶掣籤繼任，她表示，大陸政府實行宗教信仰自由政策，頒有「宗教事務條例」和「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，依法保護活佛轉世這一傳承方式，達賴喇嘛的轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」的原則，遵循宗教儀軌和歷史定制，按照「國家法律法規」辦理。

毛寧最後針對宗教中國化回應指，「宗教中國化不是對宗教的限制，任何宗教生存和發展都需要和國家的社會環境和文化傳統相適應，藏傳佛教誕生於中國，是有中國特點的宗教，本身就是中國化的典範」。

公開資料顯示，第十四世達賴喇嘛丹增嘉措1935年7月6日出生於青海省的藏區（安多），1938年國民政府特派蒙藏委員會委員長吳忠信，主持第十四世達賴喇嘛轉世事宜，並於1940年在拉薩代表中央政府主持坐床典禮，同年2月初國民政府頒令，指拉木登珠（十四世達賴乳名）「靈異特著」，應即免予掣籤，特准其繼任為十四世達賴喇嘛。

國共內戰後期，西藏噶廈政府於1949年7月下令驅逐蒙藏委員會駐藏辦事處人員。中央駐藏官員被逐後，行政院自成都遷往台北，其後共軍擊敗藏軍進入西藏，西藏1959年騷亂後，達賴喇嘛出走印度，並在達蘭薩拉建立流亡政權，近年則淡出西藏流亡政府的運作。

佛教 外交部 達賴喇嘛

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