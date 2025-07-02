美繼續封鎖古巴 陸外交部：美方立即取消對古巴的封鎖制裁

美國總統川普日前簽署總統國家安全備忘錄，宣布重拾和強化第1任期對古巴強硬政策，推翻拜登政府時期對古巴緩和政策。大陸外交部發言人毛寧2日表示，中方堅定支持古巴走符合本國國情的發展道路，敦促美方立即取消對古巴的封鎖制裁，將古巴從「支恐國家名單」中移除，這也是國際社會的普遍呼聲。

澎湃新聞報導，毛寧表示，過去60多年來，美國對古巴野蠻封鎖、非法制裁，嚴重侵犯古巴的生存權和發展權，違反國際關係基本準則，給古巴人民造成了深重的災難。

毛寧強調，中方堅定支持古巴走符合本國國情的發展道路，反對美方打著所謂「自由」、「民主」的幌子，濫施單邊制裁。大陸敦促美方立即取消對古巴的封鎖制裁，將古巴從「支恐國家名單」中移除，這也是國際社會的普遍呼聲。

大陸央視新聞報導，美國總統川普6月30日簽署備忘錄，恢復並加強首個任期對古巴的強硬政策，重新實施針對古巴的旅遊禁令，加強美國已延續數十年的對古巴經濟封鎖，禁止與古巴軍方控制的實體進行直接或間接金融交易，並且反對聯合國等國際組織要求解除對古經濟封鎖的呼籲。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）則在社媒平台X發文說，美國政府公布的這項針對古巴的總統備忘錄，「是一種犯罪行為，是對整個國家的人權侵犯。是我們發展的主要障礙。」