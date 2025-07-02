聽新聞
0:00 / 0:00
韓媒：大陸擬邀南韓總統李在明 出席9/3北京閱兵
韓聯社報導，南韓外交消息人士今天透露，中國政府近來透過外交管道詢問南韓政府，總統李在明能否出席9月3日將在北京舉行的閱兵。報導指出，南韓政府將考慮歷屆政府相關決定及韓中、韓美關係等多重因素，決定李在明是否出席。
澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會上並未證實此事，僅指中國國新辦上週已舉行記者會，介紹了相關活動「邀請外國領導人的情況安排」，中方也就此與各方保持著溝通。
根據報導，南韓外交部官員對此表示，李在明是否出席北京9月3日的閱兵「應顧全大局」，並考慮多重因素。
報導提到，南韓政府立足於國家利益推進實用外交，以南韓的同盟為重，同時要維護好韓中關係。但在美中戰略競爭白熱化的情況下，南韓領導人在中方對外展示軍事力量的大型活動上亮相，恐對韓方展開外交工作帶來一定壓力。
這則報導指出，2015年9月3日，時任南韓總統朴槿惠在西方主要國家領導人普遍缺席的情況下，出席中國在北京舉行的閱兵。當時，朴槿惠不顧美國等部分國家反對出席活動，希望建立韓中友好關係，引導中方為解決北韓擁核問題發揮積極作用。
然而，針對北韓此後發起核試驗等挑釁行動，中方卻未發揮令人矚目的作用。且不久後駐韓美軍在韓部署終端高空防禦飛彈系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）引發中方強烈抗議，韓中關係一度陷入僵局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言