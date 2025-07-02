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中共擬邀國民黨老兵觀閱兵 黨中央籲守軍人本分

中央社／ 台北2日電

中共擬邀國民黨退伍老兵出席閱兵典禮，對此，國民黨退伍軍人委員會主委、立委陳永康辦公室表示，一切需按照規定，呼籲大家遵守「兩岸人民關係條例」相關規定，謹守軍人本分、捍衛國家。

中國國務院公布，為紀念抗戰勝利80週年，將於9月3日舉行閱兵。媒體報導，中國利用對日抗戰勝利、反法西斯戰爭、台灣光復「3個80年」進行國際法律戰，宣稱台灣是中國一部分，中共也將邀國民黨人士、退伍老兵觀禮閱兵。

國民黨文傳會主委林寬裕下午在中常會後受訪表示，相關法律規定很清楚，國民黨一定不希望民眾觸法。至於國民黨方面是否會有人出席中國大閱兵，林寬裕僅回應，目前沒有聽說這件事情。

此外，另有媒體報導稱部分國民黨議員認為反罷免消耗太多資源，傳出地方動員不力的情況，因此國民黨要如何激出反罷的能量，林寬裕說明，面對這場罷免絕對是戰戰兢兢，不容鬆懈，為了挽救綠營罷免頹勢，部分媒體可能看不得國民黨團結，所以報導內容可能與事實有差距。

林寬裕認為，能團結藍營投下不同意票的最大催票者，就是總統賴清德，國民黨一定會努力催出每一張反對票，遏止這場大罷免

國民黨發言人楊智伃也強調，未來會協助各地方黨部進行反罷造勢活動，「也感謝賴總統的『團結十講』，希望不斷繼續講下去，只要賴總統繼續講，國民黨造勢人數一定會越來越多」。

反罷 國民黨 大罷免

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