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學者示警：中共跨境鎮壓手法多元、污名化反對聲音

中央社／ 台北2日電

日前有義籍學者研究稱法輪功抗爭動搖中共統治。台大新聞所名譽教授張錦華今天表示，中共透過認知戰等手法跨境鎮壓，污名化法輪功等反對聲音，提醒媒體需強化查證。

教宗良十四世上任後的梵中關係引發關注，義大利籍學者郗士（Francesco Sisci）日前發表報告，從歷史角度分析中共為何要推梵中對話，研究顯示關鍵是法輪功抗爭動搖中共統治，讓中共認知須提供一個可管理的宗教，滿足民眾信仰需求。

台灣法輪大法學會副理事長、台大新聞研究所名譽教授張錦華今天接受中央社記者訪問時說，中共近年的跨境鎮壓行為有升高趨勢，透過社群媒體、主流媒體、認知戰、法律戰等手法，設法破壞反共的消息來源，或是壓迫反共的聲音，各國都有陸續傳出，而法輪功也是受害者之一。

張錦華提到，法輪功提倡「真、善、忍」，強調心性修煉，修煉也不用付費，因而人數快速成長，但這樣的民間信仰團體卻遭受中共迫害，學員們走上街頭平和揭露真相，反遭污衊為政治暴力團體，甚至被含沙射影指稱是邪教，藉此帶風向，讓大家覺得法輪功有問題，以迫使外界對中國壓迫法輪功一事保持距離或冷漠以對。

面對中共的跨境鎮壓，張錦華提醒，中共為壓制批評的聲音，可能從學者專家、藝文界、政商界等不同管道滲透，媒體在報導時，要特別強化查證消息來源，即使是學者專家的說法也要提高警覺，尤其是長期跟中共體制內合作的人。

張錦華提醒，媒體在報導人權議題或受迫害群體時，要避免淪為共犯或傳聲筒，導致受迫害群體一再被污名化；同時也要讓受迫害群體能有機會發聲，呈現平衡報導，而不是只有單方說法。

中共 台大 民間信仰

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