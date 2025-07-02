陸駐韓使館提醒在韓留學生 勿拍攝敏感設施、慎用無人機

大陸駐韓使館近日在微信公眾號發文，提醒在韓的大陸留學生注意安全，注意事項中，也包括「謹慎使用無人機拍攝」。

韓聯社2日報導，陸駐韓使館6月30日發布題為「中國留學人員暑期安全提醒」的文章，提醒拍照、拍攝務必遵守當地法律法規，謹慎使用無人機及使用無人機拍攝。

該文章也提到，南韓法律明確禁止隨意對軍事基地和軍事設施拍照，注意不在禁飛區、禁止拍照區域等敏感地點進行拍照拍攝。

韓聯社分析，該館此舉，或與6月26日有3名陸生在釜山因涉嫌使用無人機擅自拍攝駐韓美軍基地等軍事設施被立案的情況。同時，南韓警方還以涉嫌一般通敵和違反《軍事基地法》罪名逮捕其中2人，這是韓方首次以該2項罪名逮捕外籍人員。

涉案人員就讀於釜山1所大學，涉嫌從2023年3月至2024年6月航拍釜山海軍作戰基地和美國海軍「羅斯福號」號核動力航母。

相關文章亦提醒，「避免單獨出行，不前往高風險國家或地區。注意遠離遊行示威與政治集會，不參與、不逗留、不觀望，不公開發表或轉發不當政治言論。」