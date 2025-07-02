快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

聽新聞
0:00 / 0:00

陸駐韓使館提醒在韓留學生 勿拍攝敏感設施、慎用無人機

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸駐韓使館。圖／取自陸駐韓使館網站
大陸駐韓使館。圖／取自陸駐韓使館網站

大陸駐韓使館近日在微信公眾號發文，提醒在韓的大陸留學生注意安全，注意事項中，也包括「謹慎使用無人機拍攝」。

韓聯社2日報導，陸駐韓使館6月30日發布題為「中國留學人員暑期安全提醒」的文章，提醒拍照、拍攝務必遵守當地法律法規，謹慎使用無人機及使用無人機拍攝。

該文章也提到，南韓法律明確禁止隨意對軍事基地和軍事設施拍照，注意不在禁飛區、禁止拍照區域等敏感地點進行拍照拍攝。

韓聯社分析，該館此舉，或與6月26日有3名陸生在釜山因涉嫌使用無人機擅自拍攝駐韓美軍基地等軍事設施被立案的情況。同時，南韓警方還以涉嫌一般通敵和違反《軍事基地法》罪名逮捕其中2人，這是韓方首次以該2項罪名逮捕外籍人員。

涉案人員就讀於釜山1所大學，涉嫌從2023年3月至2024年6月航拍釜山海軍作戰基地和美國海軍「羅斯福號」號核動力航母。

相關文章亦提醒，「避免單獨出行，不前往高風險國家或地區。注意遠離遊行示威與政治集會，不參與、不逗留、不觀望，不公開發表或轉發不當政治言論。」

法律 海軍 釜山

延伸閱讀

英國會議員：中國是威脅 英政府不應核可巨型使館

研揚推新品攻邊緣AI

證交所力挺新創企業

法新：俄國6月射逾5000架無人機 創開戰來單月最高

相關新聞

「神祕國產導彈」 中國曝新型石墨炸彈 專攻電網 疑用於台海戰

央視近日在社交媒體上發布一段動畫視頻，展示一種疑似新型石墨炸彈的新型武器，據稱可摧毀敵方發電站和指揮系統，並導致目標區域...

訪歐首站會比利時首相 王毅喊話：做世界「穩定之錨」

中國外交部長王毅1日在歐盟總部所在的布魯塞爾展開歐洲訪問行程，他與比利時首相德韋弗（Bart De Wever）會晤時表...

新疆一把手換將 空降中央系統陳小江 唯一無地方經歷

新疆自治區「一把手」出現調整，馬興瑞不再擔任新疆黨委書記，另有任用，由中央統戰部副部長陳小江接替出任。隨著中共21大將重...

「駁中國威脅論」 中駐澳大使暗諷美：得病卻要盟伴買藥

中國駐澳洲大使肖千6月30日在澳洲媒體「澳洲人報」發表題為「中澳是友非敵，這不應是個問題」的署名文章，嚴正駁斥「中國威脅...

「對涉華問題表現惡劣」 北京制裁菲律賓前參議員

中國外交部1日指出，一段時間以來，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中...

打響留學香港 8所大學接850宗海外轉校查詢 錄取36件

本屆港府上任以來，積極落實多項措施打造「留學香港」品牌及推進國際教育樞紐建設，以匯聚及培育世界一流人才。教育局局長蔡若蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。