批評賴總統第四講 陸國台辦：台獨一日不除、台海一天不得安寧

賴總統1日晚間出席「國際獅子會MD300A 1區真情服務分享成功」並進行「團結國家十講」第四講談「國防」，對此大陸國台辦也第四度發文批評團結十講，強調「台獨是台灣最大的災禍。台獨一日不除台海就一天不得安寧」。

大陸國台辦發言人陳斌華2日發布答記者問，針對第四講涉兩岸內容，他指出，賴清德昨天的講話再次暴露其妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」的險惡用心。其悖逆島內（指台灣）民眾渴望和平發展的主流民意，罔顧台灣同胞生命安全和利益福祉，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，在「賣台」、「毀台」的邪路上一條道走到黑，是不折不扣的「和平破壞者」、徹頭徹尾的「戰爭販賣者」名副其實的「麻煩製造者」。

他強調，賴清德鼓吹所謂「為台澎金馬而戰」，實則是「為民進黨一黨之私而戰」、為其台獨執念而戰，不惜將無辜民眾綁上「台獨戰車」，讓年輕人走上戰場，成為其分裂圖謀的犧牲品；渲染所謂「大陸軍事威脅」，是為掩蓋其一味挑釁、「以武謀獨」的分裂本質；宣稱所謂「與民主國家站在一起」，實則是加碼繳納「保護費」、遞「投名狀」，換取某些外部勢力撐腰打氣。

陳斌華稱，台獨是台灣最大的災禍。「台獨一日不除台海就一天不得安寧」，陳斌華說，賴清德「謀獨」越深，毀台越甚。只有堅決反對、有力遏制台獨分裂，台海和平才能得到切實維護，台灣百姓才能安心安居。

陳斌華最後強調，兩岸同屬一個中國，台、澎、金、馬都是中國神聖領土，兩岸同胞都是中國人。只要不搞台獨分裂，兩岸就可以共用和平、共謀發展。同時，他指出大陸對任何台獨分裂行徑絕不容忍、絕不姑息，有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切台獨分裂圖謀。

公開資料顯示，這是大陸國台辦第四度回應團結十講，目前維持每一講後必回應的節奏。

此前在第一講「國家」後，陸方以國台辦發言人陳斌華名義，重話直接點名賴清德「犯罪」，當時陳指賴「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」，更強調賴清德「違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，只會被掃進歷史的垃圾堆」。

而在第二講「團結」後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於記者會上批評賴清德的講話是行「分裂」之實的「台獨」自白，為強化「台獨」認同大肆鼓噪。營造「反中抗中」社會氛圍，為其打壓在野力量、推動「大罷免」進行政治造勢。

第三講雖為「憲政體制」，但也涉及兩岸，包含聲稱台灣民眾沒參加南京制憲國民代表大會，兩岸的部分也有一些論述，對此朱鳳蓮6月30日午後批評指出，賴「變本加厲破壞兩岸關係」，且其「割裂兩岸法理歷史聯結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族」。