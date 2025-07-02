大陸「70後」高官陳之常跨省履新 任包頭市委書記

大陸70後官員，原南京市市長陳之常，已任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。

長三角台商對陳之常相當熟悉。時任淮安市長的陳之常，曾在2021淮安·長三角台資產業合作促進會上表示，「十四五」期間，淮安將以打造大陸有重要影響力的台資高地為引領，致力構建台資產業聯動發展新格局、打造台企創新發展新引擎、樹立涉台營商環境新標竿，更大力度接軌大上海、融入長三角，努力為廣大台商台企提供更加廣闊、更加優越的發展平台。

內蒙古日報報導，包頭市1日召開幹部大會，宣布內蒙古自治區黨委有關幹部任免職的決定，自治區黨委常委陳之常兼任包頭市委書記，丁繡峰不再兼任包頭市委書記職務。

包頭市政府官網介紹，包頭又稱「鹿城」，位於內蒙古自治區西部，北與蒙古國接壤，南臨黃河，東西接土默川平原和河套平原，是連接華北和西北的重要樞紐，是國家、內蒙古對外開放的重點發展地區。2024年，包頭的地區生產毛額（GDP）為人民幣4,575.1億元。

上觀新聞報導，原任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記丁繡峰，今年1月已任內蒙古自治區人大常委會副主任。

公開資訊顯示，陳之常1974年12月出生，現年50歲，被一些陸媒稱為「準75後」；財新網報導指出，他現為全大陸第4年輕的省級黨委常委。曾是北京最年輕區長、江蘇最年輕市委書記。

陳之常曾長期在北京市工作，歷任原崇文區信息辦主任、東花市街道辦事處主任、崇文區發改委常務副主任、主任、崇文區副區級幹部等職。

2007年在北京在原崇文區工作期間，陳之常曾參加援藏工作，是援藏幹部，任西藏自治區拉薩市委常委、常務副市長，援藏幹部副領隊。在拉薩工作期間，陳之常曾大力推動當地旅遊工作。

陳之常在2019年12月離開北京，調至江蘇淮安，次年1月任淮安市市長，2021年6月任淮安市委書記，2023年1月任南京市市長，至此番履新。

今年6月14日，江蘇足球聯賽「蘇超」，南京隊對戰淮安隊，被網友稱為「小龍蝦大戰鹽水鴨」，時任南京市市長的陳之常也現身觀看。