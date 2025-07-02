達賴將迎90大壽之際 班禪前往拉薩大昭寺禮佛為僧眾摸頂賜福

西藏精神領袖達賴喇嘛將於6日迎來90歲大壽，並預計於2日在宗教長老會議發表談話，外界高度關注他是否會決定繼任人選。巧合的是，班禪額爾德尼．確吉杰布1日在拉薩大昭寺朝拜釋迦牟尼佛像，並為大昭寺僧眾摸頂賜福。

新華社1日報導，大陸全國政協常委、中國佛教協會副會長、中國佛教協會西藏分會會長班禪確吉杰布，於6月27日乘機抵達拉薩。1日的大昭寺禮佛，是班禪今年在藏期間開展的首個佛事活動。

史料記載，大昭寺釋迦牟尼佛像是唐朝文成公主進藏時所帶，為藏傳佛教各教派所尊崇。

在拉薩期間，班禪將在中國佛教協會西藏分會日常履職辦公，並開展社會調研和舉行佛事活動。

班禪額爾德尼是藏傳佛教影響最大的轉世活佛之一。班禪額爾德尼·確吉杰布，1990年2月13日出生於西藏自治區那曲市嘉黎縣。1995年11月29日通過金瓶掣簽，經大陸國務院批准確認為十世班禪轉世靈童，繼任為第十一世班禪額爾德尼。

中共總書記習近平於6月6日在中南海接受班禪拜見。習近平表示，希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護國家統一和民族團結。

另一方面，流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛，於7月6日年滿90歲。他預計將在7月2日發表講話，屆時可能觸及轉世議題，後續與北京圍繞活佛轉世合法性問題展開交鋒。

轉世傳承又稱祖古傳承，是中國藏傳佛教的傳統繼承制度，最早起源於13世紀的噶舉派；至明、清2代已出現許多宗派的轉世傳承。「達賴」成為藏傳佛教中活佛的稱號。

與「達賴」不同，「班禪」的出現是為了輔佐達賴，在達賴五世的時候為了防止年少的「達賴」被他人奪權，於是格魯教派選擇了四代達賴的師兄的轉世「班禪」給予達賴同等的權力，以威懾別有用心之人。