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對抗大陸影響力 四方會談聚焦印太戰略與供應鏈韌性

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
印度外交部長蘇杰生（左起）、澳洲外交部長黃英賢、日本外相岩屋毅和美國國務卿魯比歐，出席印太四方安全對話會議。路透
印度外交部長蘇杰生（左起）、澳洲外交部長黃英賢、日本外相岩屋毅和美國國務卿魯比歐，出席印太四方安全對話會議。路透

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）1日在華盛頓召開四方安全對話外長會議，4國同意加強合作開發及生產關鍵礦材，同時共建供應鏈，並對抗中國大陸的影響力。

路透報導，魯比歐在致歡迎詞時表示，四方安全對話（QUAD）國家是重要戰略夥伴，現在是時候針對具體問題「付諸行動」；香港Now新聞台報導，日本外相岩屋毅則表示，印太地區是全球經濟增長引擎，印太維持和平穩定對全球繁榮至關重要。

日本外務省會後公布，4國外長在會上同意加強合作，實現開放自由的印太地區，並重申反對以武力或脅迫，片面改變東海及南海現狀。

四方安全對話由美國、澳洲、印度、日本組成。魯比歐說，來自四方安全對話國家的3、40家公司，將在國務院會面討論合作事宜，包括關鍵礦產供應鏈的多元化，這個領域目前由大陸主導。

美國、澳洲、印度、日本都對中國大陸實力日益增強感到擔憂，儘管如此，澳、印、日並未能躲過美國總統川普的對等關稅措施，貿易與其他雙邊分歧，使美國與3國產生摩擦。這次會議提供了一個機會，讓美國重新聚焦於被美國視為主要挑戰的印太地區。

川普先前被其他問題，包括以色列和伊朗的衝突分散注意力。今年1月，四方安全對話夥伴表示將定期舉行會議，為今年晚些時候在印度舉行的四方安全對話領導人峰會做準備。

此會議也是魯比歐自年初就任國務卿以來，第2度與3位外長會晤，首次是在美國總統川普就職後的第2天。

印太 日本 美國

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