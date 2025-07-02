陸委會副主委見台中副市長 強調對等尊嚴下兩岸交流
陸委會副主委沈有忠一行1日拜會台中市副市長黃國榮。沈有忠表示，政府將在國家安全導向，符合對等尊嚴原則下推動兩岸健康有序交流。
根據陸委會發布的新聞稿，沈有忠一行1日拜會黃國榮，說明疫後兩岸情勢變化、中共對台政策、政府兩岸政策及交流現況，了解市府對兩岸相關議題的看法。雙方並就兩岸觀光旅遊、兩岸經貿與文化交流、陸配等相關議題交換意見。
黃國榮表示，認同兩岸交流應健康有序，市府相關局處首長則關心兩岸文旅與農產品輸銷等議題。
沈有忠指出，有關恢復兩岸觀光旅遊團、農產品輸銷等議題，是因陸方片面要求台灣接受「九二共識」的政治前提，阻撓兩岸經貿交流。政府將在國家安全導向，符合對等尊嚴原則下推動兩岸健康有序交流。
據新聞稿，最後黃國榮與沈有忠均同意兩岸和平穩定至關重要。沈有忠強調，面對中共對台政治圖謀，國人更應團結以對。地方政府是政府推動兩岸事務的重要一環，陸委會將持續強化中央與地方溝通互動，共同守護國家安全及維護台灣整體利益。
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