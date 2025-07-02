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香港高校搶哈佛生 收300份轉校申請

中央社／ 香港2日電

美國政府接連出招打擊哈佛大學後，香港官方資助大學高調搶收有意轉校的哈佛國際生，據稱，香港高校至今收到約300份來自美國的轉學申請，已發出36份錄取通知書。

星島日報今天刊登了對教育局局長蔡若蓮的專訪，在被問到香港高校搶收哈佛國際生的問題時，她形容「反應不俗」，截至6月26日，本地8所官方資助大學收到850宗相關轉校查詢，約300份轉學申請，合共發出36份錄取通知書。

具體而言，香港大學及科技大學各自發出了16份和15份錄取通知書，中文大學及嶺南大學分別發出3份及2份錄取通知書，但錄取的學生除了哈佛生以外，也包括美國其他院校的學生。

蔡若蓮說，局方與8所大學一直注意全球教育發展的情況，當哈佛大學事件發生後，各大學立即作出反應，「我們一直以來都準備好，一有機會就去搶人才」。

香港官方資助大學近年在全球大學排名上都有所上升，在最新公布的QS（Quacquarelli Symonds）2026年世界大學排名中，香港有9所大學上榜，其中6所排名上升，5所進入百大。

隨著各校排名上升，香港當局近期趁機推廣「留學香港」品牌，希望打造香港成為國際專上教育樞紐，吸引人才來港。

哈佛大學 美國 香港

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